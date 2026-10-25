삼양그룹, 창립 102주년 맞아 제빵 봉사…빵 4000개 기부

임직원 200여명 참여…헌혈증 550여장 기부

글로벌·스페셜티 사업 고도화와 AI 전환 강조

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양그룹이 창립 102주년을 맞아 임직원 200여명이 참여하는 제빵 봉사활동을 진행했다. 김윤 삼양그룹 회장은 창립기념사를 통해 글로벌·스페셜티(고기능성) 중심의 사업 고도화와 인공지능(AI) 기반 혁신을 강조했다.

삼양그룹은 지난 23일 수도권 대한적십자사 봉사관 8곳에서 '나눔의 온도, 102도' 행사를 개최했다고 25일 밝혔다. 김윤 회장을 비롯한 임직원 200여명은 삼양사의 냉동생지 브랜드 '프레팡' 제품 2종을 포함해 총 4종의 빵을 직접 만들었다. 삼양그룹은 이날 제작한 빵과 이달 말까지 추가로 만드는 크로플 생지 빵을 합쳐 총 4000여개를 수도권 취약계층에 전달할 예정이다.

삼양그룹이 창립 102주년을 맞아 '나눔의 온도, 102도' 행사를 개최했다.[사진=삼양그룹 제공]

헌혈 캠페인도 함께 진행했다. 삼양그룹은 지난달 4일부터 임직원을 대상으로 헌혈버스 운영과 헌혈증 기부 캠페인을 실시해 총 550여장의 헌혈증을 모았다. 기부된 헌혈증은 대한적십자사를 통해 수혈이 필요한 환자와 사회복지단체 등에 전달된다.

김 회장은 창립기념사에서 올해 일본 향료·향장 전문기업 'Soda Aromatic' 인수와 삼양엔씨켐의 고부가 포토레지스트 소재 공급 확대 등을 주요 성과로 꼽았다. 그룹 자체 AI 플랫폼 'SAMI 2.0' 구축을 통한 업무 혁신도 강조했다.

김 회장은 "102년의 빛나는 역사지만, 이것이 우리의 미래를 담보해 주지는 않는다"며 "글로벌·스페셜티 중심의 사업 고도화, 안정적인 현금흐름 중심 경영, AI 기반의 AX 트랜스포메이션을 마음에 되새겨 그룹의 변화와 혁신에 앞장서 달라"고 당부했다.

mkyo@newspim.com