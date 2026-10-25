롯데마트, '김창수 위스키 마리골드' 단독 출시…268병 한정

29일 오전 10시 사전예약…판매가 23만5000원

계절꽃 시리즈 두 번째 제품…셰리 캐스크 숙성 원액 사용

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데마트가 지난 7월 예약 시작 5분 만에 완판된 '김창수 위스키 연꽃'의 후속작을 선보인다. 이번에는 가을을 상징하는 마리골드를 주제로 한 한정판 위스키로, 총 268병만 판매한다.

롯데마트는 오는 29일 '김창수 위스키 마리골드 52.2도(700ml)'를 단독 출시한다고 25일 밝혔다. 김창수 위스키와 공동 기획한 '계절꽃 시리즈'의 두 번째 제품으로, 지난 7월 출시한 연꽃 에디션은 288병 한정 물량이 예약 개시 5분 만에 모두 소진된 바 있다.

롯데마트 '김창수 위스키 마리골드 52.2도' 상품 이미지. [사진=롯데마트 제공]

이번 제품은 2023년 1월부터 올로로소 셰리 캐스크에서 숙성한 원액을 별도 희석 없이 병입한 것이 특징이다. 시나몬과 오렌지 향을 시작으로 과일의 산뜻함과 생강의 알싸함, 바닐라의 부드러운 여운을 느낄 수 있도록 했다. 알코올 도수는 52.2도이며 판매 가격은 23만5000원이다.

사전예약은 29일 오전 10시부터 진행한다. 보틀벙커 앱에서 예약하면 전국 보틀벙커 매장에서 수령할 수 있으며, 롯데온 '스마트픽' 서비스를 이용하면 전국 롯데마트 73개 점포에서 받을 수 있다. 보틀벙커 멤버십 골드·다이아몬드·플래티넘 등급 고객에게는 26일 오전 11시부터 오후 1시까지 총 18병의 우선 예약 기회가 제공된다.

박혜진 롯데마트 보틀벙커팀장은 "지난여름 선보인 계절꽃 시리즈에 보내준 관심에 힘입어 가을을 상징하는 마리골드를 활용한 후속 상품을 출시하게 됐다"며 "앞으로도 국내 위스키 브랜드와 협업해 차별화된 한정 상품을 선보일 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com