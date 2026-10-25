中 공무원시험 경쟁률 일부 직종 5840대 1, 83개 직위는 지원자 '0명'

302만5천명 지원, 전체 평균 경쟁률은 85대

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 공무원시험에서 부문에 따라 최고 경쟁률이 5840대 1까지 치솟은 반면, 정작 지원자가 한 명도 없는 모집 직위도 83개에 달한 것으로 나타났다. 살인적인 취업난속에 안정적인 직장으로 꼽히는 공무원 시험에 지원자가 몰리는 가운데, 직위와 근무 여건에 따라 선호도가 크게 엇갈리는 모습이다.

25일 베이징칭녠바오 등 중국 매체들에 따르면 2027년도 중국 국가공무원시험 원서 접수가 24일 마감됐다. 화투교육(华图教育) 집계 결과, 최종 심사를 통과한 총 지원자는 302만5000명으로 집계됐다. 전체 평균 경쟁률은 85대 1에 달했다.

가장 높은 경쟁률을 기록한 직위는 지린성 출입국변방검사총참의 옌볜변경관리지대 소속 '1급 경장 이하(17)' 직위로, 경쟁률이 5840대 1에 달했다. 지원자가 대거 몰린 상위 10개 직위 가운데 10위를 기록한 허난성 신샹 황하하무국 위안양 황하하무국 직위도 경쟁률이 3426대 1에 이르렀다. 일부 직위는 수천 명이 한 자리를 놓고 경쟁하는 셈이다.

지역별로는 광둥성의 지원자가 30만2000명으로 가장 많았다. 산둥성이 19만7000명으로 뒤를 이었고, 베이징 18만4000명, 허난성 17만7000명, 쓰촨성 17만3000명 순이었다. 경제활동과 일자리 기회가 집중된 지역을 중심으로 지원자가 몰린 것으로 나타났다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 바이두. 2026.10.25 chk@newspim.com

반면 원서 접수가 끝날 때까지 지원자가 한 명도 없는 직위도 83개에 달했다. 해당 직위의 채용 예정 인원은 모두 101명이다. 국가공무원시험 전체의 높은 경쟁률과 대조적으로 일부 모집 분야에서는 인력 확보에 어려움을 겪는 것이다.

지원자가 없는 직위는 해사국, 철도공안국, 출입국변방검사총참 등 특정 기관에 집중됐다. 기상국과 국가통계국 조사총대, 세관 등에서도 지원자가 없는 직위가 나왔다.

중국에서 공무원은 고용 안정성과 사회적 지위 등을 이유로 취업준비생들이 선호하는 직업으로 꼽힌다. 하지만 이번 시험에서는 직위에 따라 수천 대 1의 경쟁률을 기록하는 곳과 지원자가 전혀 없는 곳이 동시에 나타났다.

이런 결과에 대해 한 사회복지 분야 전문가는 공무원이라는 직업 자체에 대한 선호와 별개로, 실제 지원 여부는 담당 업무와 근무 지역 등 직위별 조건에 따라 달라질 수 있음을 보여준다고 설명했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com