롯데, 베트남 현지 채용 20% 확대…올해 500명 선발

롯데백화점·롯데호텔 등 6개 계열사 참여

현지 인력 1만명 넘어…인도네시아로 채용 행사 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데그룹이 베트남 현지 인재 채용을 확대하며 글로벌 사업 경쟁력 강화에 나선다. 올해 베트남에서 지난해보다 20% 늘어난 500여명을 신규 채용할 계획으로, 현지 주요 대학을 직접 찾아 우수 인재 확보에 속도를 내고 있다.

롯데는 지난 21일부터 23일까지 베트남 하노이 소재 5개 대학에서 '2026 롯데 글로벌 캠퍼스 리크루팅 인 베트남'을 개최했다고 25일 밝혔다. 행사에는 롯데백화점과 롯데호텔, 롯데월드, 롯데이노베이트, 롯데물산, 대홍기획 등 현지에 진출한 6개 계열사가 참여했다. 사흘간 행사장을 찾은 취업준비생은 3000명을 넘었다.

롯데가 지난 21일부터 23일까지 베트남 현지 주요 대학에서 _2026 롯데 글로벌 캠퍼스 리크루팅 인 베트남_을 개최했다. [사진=롯데 제공]

롯데는 계열사별 채용 수요와 대학별 주요 전공을 고려해 베트남 국립대학교와 하노이 과학기술대학교 등 5개 대학을 선정했다. 행사에서는 그룹과 계열사 사업을 소개하는 채용 설명회를 비롯해 직무 상담과 일대일 모의 면접 등을 진행했다. 각 계열사 채용 담당자와 현직자들이 직접 참여해 직무별 채용 정보와 취업 준비 노하우를 전달했다.

롯데는 글로벌 사업 확대에 맞춰 해외 현지 채용도 늘리고 있다. 현재 베트남에서 근무하는 롯데 현지 인력은 1만명을 넘어섰다. 지난해부터는 해외에서 대규모 채용 행사인 '글로벌 잡페어'와 '글로벌 캠퍼스 리크루팅'을 개최하며 현지 인재들과의 접점을 넓히고 있다. 베트남에 이어 인도네시아에서도 채용 행사를 진행할 예정이다.

롯데 관계자는 "글로벌 우수 인재 확보를 위해서는 해외 인재들에게 롯데의 사업 경쟁력과 다양한 성장 기회를 알리는 것이 중요하다"며 "앞으로도 현지 인재들과의 접점을 확대하고 글로벌 인재들이 선호하는 기업으로 자리매김할 수 있도록 채용 브랜드 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com