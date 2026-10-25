현대홈쇼핑, DJI '오즈모 포켓 3' 업계 최초 방송

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26일 밤 11시 55분 방송…최대 7% 할인 혜택

숏폼·브이로그 수요 공략…전용 백팩·SD카드 증정

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대홈쇼핑이 숏폼과 브이로그 등 영상 콘텐츠 수요 증가에 맞춰 프리미엄 촬영기기 판매에 나선다. 글로벌 영상기기 브랜드 DJI의 초소형 짐벌 카메라 '오즈모 포켓 3'를 홈쇼핑 업계 최초로 선보인다.

현대홈쇼핑은 오는 26일 오후 11시 55분 TV라이브에서 DJI '오즈모 포켓 3' 판매 방송을 진행한다고 25일 밝혔다. 이 제품은 한 손에 들어오는 작은 크기에 짐벌 기반 영상 안정화 기능을 탑재해 일상 기록부터 야외 촬영까지 다양하게 활용할 수 있는 것이 특징이다.

오는 26일 현대홈쇼핑이 업계 최초로 진행하는 DJI '오즈모 포켓 3' 방송 대표 이미지. [사진=현대홈쇼핑 제공]

방송에서는 '크리에이터 콤보'(58만8000원)와 '브이로그 콤보'(46만5000원) 등 두 가지 구성을 판매한다. KB국민카드로 결제하면 7% 즉시 할인 혜택을 받을 수 있으며, 방송 중 구매 고객에게는 DJI 전용 백팩과 샌디스크 128GB SD카드를 사은품으로 제공한다.

장동기 현대홈쇼핑 리빙사업부장은 "최근 숏폼과 브이로그 등 크리에이터 콘텐츠 인기에 발맞춰 고객 수요가 높은 프리미엄 촬영기기를 업계 최초로 선보이게 됐다"며 "앞으로도 시장 변화를 빠르게 반영한 차별화된 상품과 혜택을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com