KT, 고객 문화축제 '보야지 페스티벌' 개최…god·크러쉬 출연

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10회 맞아 행사명 변경…음악 공연에 브랜드 체험 결합

로이킴·헤이즈 등 인기 가수 참여…고객 소통 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KT가 고객 문화축제 '2026 KT 보야지 페스티벌(KT VOYAGE FESTIVAL)'을 개최하고 음악 공연과 브랜드 체험을 결합한 고객 소통 확대에 나섰다.

KT는 지난 24일 경기도 성남시 분당중앙공원에서 '2026 KT 보야지 페스티벌'을 개최했다고 25일 밝혔다. 올해로 10회째를 맞은 이번 행사는 기존 'KT VOYAGE to Jarasum'에서 명칭을 변경하고, 음악 중심의 축제에 브랜드와 상품·서비스 체험 프로그램을 더한 것이 특징이다.

공연에는 god와 크러쉬, 로이킴, 헤이즈, HYNN(박혜원), 컨파인드화이트, 앨리스신드롬 등이 출연했다. KT는 다양한 세대의 아티스트를 한자리에 모아 가족과 연인, 친구 등 폭넓은 고객층이 함께 즐길 수 있도록 무대를 구성했다.

KT는 앞으로도 문화 행사를 통해 고객에게 차별화된 혜택을 제공하고, 오프라인에서 직접 소통할 수 있는 기회를 확대할 계획이다.

24일 경기도 성남시 분당중앙공원에서 열린 KT VOYAGE FESTIVAL에 참여한 고객들이 행사를 즐기는 모습. [사진=KT 제공]

mkyo@newspim.com