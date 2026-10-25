위메이드 '프리프 유니버스' 세계대회 성료…아스트랄 3연패

7개국 8개 팀 참가…우승팀에 상금 8만 달러 수여

온라인 생중계 5만명 참여…글로벌 이용자 교류 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 위메이드맥스가 글로벌 다중접속역할수행게임(MMORPG) '프리프 유니버스(Flyff Universe)'의 세계대회 'FWC 2026'을 마무리했다. 올해 대회에는 현장 관람객 7000여명과 온라인 생중계 참여자 약 5만명이 모이며 글로벌 이용자들의 관심을 끌었다.

위메이드맥스는 지난 24일 필리핀 마닐라 'SM 몰 오브 아시아 뮤직홀'에서 열린 'FWC 2026' 그랜드 파이널을 성공적으로 마쳤다고 25일 밝혔다. FWC는 전 세계 이용자들이 동일한 조건에서 캐릭터를 육성하고 이용자 간 대결(PvP)과 이용자 대 환경(PvE) 방식으로 실력을 겨루는 e스포츠 대회다. 2023년 첫 개최 이후 올해로 4회째를 맞았다.

'FWC 2026' 그랜드 파이널 우승을 차지한 '팀 아스트랄(Astral)', 파이널 시상식 현장. [사진=위메이드 제공]

이번 대회에는 필리핀과 프랑스, 미국, 칠레 등 7개국 출신 선수들로 구성된 8개 팀이 참가했다. 결승전에서는 '팀 아스트랄(Astral)'이 '수파핫크루XD(SUPAHOTCREWXD)'를 3대 1로 꺾고 우승했다. 팀 아스트랄은 대회 최초로 3연패를 달성했으며 우승 상금 8만 달러를 받았다.

행사장에서는 필리핀 걸그룹 'KAIA'의 축하 공연과 코스프레, 인플루언서 팬 이벤트 등 다양한 부대행사도 진행됐다. 게임 속 캐릭터와 세계관을 활용한 포토존과 공식 굿즈도 마련됐다.

이호대 위메이드커넥트 대표는 "FWC는 경쟁을 넘어 해외 곳곳의 이용자들이 함께 즐기는 축제가 됐다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠와 행사를 통해 '프리프 유니버스'의 글로벌 경쟁력을 지속 강화하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com