위메이드, '나이트 크로우' 유저 초청 행사 12월 개최

AI 핵심 요약beta
- 위메이드는 12월 ‘나이트 크로우’ 첫 이용자 초청 행사를 개최한다
- 시즌 9 영지 전투 참가 연합 중 2개 연합, 총 100명을 초대한다
- 참가 신청은 11월 1일까지며 행사는 12월 12일부터 진행된다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '나이트 크로우'의 첫 이용자 초청 행사를 12월 개최한다.
'크루세이드: 영웅들의 만찬'이라는 이름의 이번 행사는 개발진이 플레이어들과 직접 만나 게임에 대한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 참가 대상은 시즌 9 세 번째 영지 전투에 참가하는 연합 중 선정된 2개 연합의 플레이어로 연합별 최대 50명씩 총 100명 규모다.
참가를 희망하는 연합장은 11월 1일까지 공식 홈페이지 고객센터를 통해 신청서를 제출해야 한다. 위메이드는 11월 14일 열리는 세 번째 영지 전투 참가 연합 중 2개를 선정해 초대한다.
행사는 12월 12일부터 30일 사이 각 연합이 희망하는 일정과 지역에서 진행된다. 참석자 전원에게는 기념 굿즈가 제공된다.
'크루세이드'는 전 서버 연합이 참가하는 시즌제 영지 점령전이다. 2024년 4월 첫 시작한 이후 현재 시즌 9를 진행 중이며, 23일부터 11월 15일까지 열린다. 전투는 매주 화요일과 토요일에 진행되며, 플레이어들은 소형 '백작령', 중형 '공작령', 대형 '교황령' 등 영지를 차지하기 위해 경쟁한다.
origin@newspim.com