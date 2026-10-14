위메이드 경영권 매각 연말로...8280억원 잔금 지급 두 달 연기

AI 핵심 요약beta
- 위메이드는 14일 경영권 매각 잔금 지급일을 12월 30일로 연기했다
- 거래 선행조건 충족 지연으로 잔금 8280억원 지급이 두 달 늦춰졌다
- 거래 완료 시 네오펄스가 지분 40.25%를 확보해 최대주주가 된다
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거래종결 선행조건 충족 지연...최대주주 변경도 12월로
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 위메이드의 9200억원 규모 경영권 매각 일정이 두 달 연기됐다. 거래종결을 위한 선행조건 충족이 지연되면서 잔금 8280억원의 지급과 최대주주 변경 시점이 당초 이달 말에서 오는 12월 말로 미뤄졌다.
14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 위메이드는 이날 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 정정공시를 통해 잔금 지급 예정일과 최대주주 변경 예정일을 기존 10월 30일에서 12월 30일로 변경했다고 밝혔다.
앞서 박관호 위메이드 의장은 지난 6월 30일 보유 중인 위메이드 주식 1335만738주(지분율 39.33%)를 네오펄스에 9200억원을 받고 매각하는 계약을 체결했다. 주당 매각 가격은 6만8910원이다.
전체 매매대금 가운데 계약금 920억원은 지난 6월 30일 지급됐으며, 나머지 8280억원은 오는 10월 30일까지 지급될 예정이었다. 그러나 이번 정정공시로 잔금 지급 일정이 두 달 늦춰졌다. 양수도 대상 주식 수와 전체 매매대금에는 변동이 없다.
위메이드는 일정 변경 사유에 대해 "계약상 거래종결 선행조건의 충족이 지연됨에 따라 잔금 지급일 및 최대주주 변경 예정일자가 변경됐다"고 설명했다. 다만 회사는 이번 공시에서 구체적으로 어떤 조건의 충족이 지연됐는지는 밝히지 않았다.
이번 인수는 네오펄스가 주도하고 중국 게임사 킹넷 등이 참여하는 투자자 컨소시엄을 통해 추진되고 있다. 위메이드와 네오펄스는 지난 9월 공동 입장문을 통해 인수 구조를 공개하고 10월 말까지 거래를 종결하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.
거래가 완료되면 네오펄스의 위메이드 보유 주식은 기존 31만3053주에서 1366만3791주로 늘어난다. 지분율은 0.92%에서 40.25%로 확대되며, 네오펄스가 새로운 최대주주에 오르게 된다.
다만 거래 종결 시점은 추가로 변경될 가능성도 있다. 위메이드는 "향후 잔금 지급일 및 거래종결일은 선행조건의 충족 여부 및 시점에 따라 변경될 수 있다"며 "중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정"이라고 밝혔다.
flurry327@newspim.com