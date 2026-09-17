신한은행, '모두의 AI' 카카오 컨소시엄 참여

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 17일 ‘모두의 AI’ 사업에 참여했다.
- 카카오 컨소시엄 금융 파트너로 AI 서비스 발굴을 맡았다.
- 고객 맞춤 금융설명·안내 서비스 확대를 검토했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 과학기술정보통신부가 주관하는 '모두의 AI' 사업에 카카오 컨소시엄의 금융 분야 파트너로 참여한다고 17일 밝혔다.
모두의 AI는 일상 속 AI 활용을 촉진하기 위해 산업과 서비스를 연계하는 정부 추진 사업이다. 과기정통부가 사업 수행을 위해 3개 주관 컨소시엄을 선정한 가운데 신한은행은 카카오 컨소시엄 내 금융 분야 AI 서비스 발굴을 맡는다.
신한은행은 카카오톡의 플랫폼 접근성 및 LG유플러스의 AI 모델·통신 인프라에 자사의 금융 전문성과 고객 상담 데이터를 결합해 금융정보 및 서비스 제공 방안을 검토한다.
금융상품과 제도는 전문용어가 많고 구조가 복잡해 고객이 정확한 정보를 파악하는 데 한계가 있다. 신한은행은 이러한 특성을 고려해 고객의 질문과 상황에 맞춰 금융 개념을 설명하고 필요한 정보를 안내하는 AI 활용안을 모색할 계획이다.
향후에는 고객이 직접 정보를 탐색하고 비교하는 과정을 줄이고, 금융 니즈에 맞춘 솔루션을 선제적으로 안내하는 방향까지 적용 범위를 확장할 예정이다.
신한은행 관계자는 "금융은 상품과 제도가 복잡해 고객이 정보를 정확히 이해하도록 돕는 것이 중요하다"며 "금융 전문성과 상담 경험을 AI 기술 및 플랫폼 접근성과 결합해 새로운 서비스 가능성을 발굴하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com