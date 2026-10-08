위메이드커넥트, '메이크 드라마 : MAD' 글로벌 출시

AI 핵심 요약beta
- 위메이드커넥트가 8일 메이크 드라마 MAD를 글로벌 출시했다.
- 국내 출시 4개월 만에 북미·유럽·대만으로 서비스 지역을 넓혔다.
- 신규 캐릭터와 이벤트를 추가하고 PC·크로스플랫폼도 예고했다.
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애플 앱스토어·구글 플레이 게임즈 추가…스팀 버전도 준비
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 위메이드맥스 자회사 위메이드커넥트가 모바일 서브컬처 역할수행게임(RPG) '메이크 드라마 : MAD'를 글로벌 시장에 정식 출시했다고 8일 밝혔다.
지난 6월 국내 출시된 '메이크 드라마 : MAD'는 약 4개월 만에 북미와 유럽, 대만 등으로 서비스 지역을 확대했다. 위메이드커넥트는 '글로벌 원 빌드' 방식으로 전 세계 이용자에게 동일한 콘텐츠와 플레이 환경을 제공할 예정이다.
글로벌 출시와 함께 애플 앱스토어와 구글 플레이 게임즈 서비스도 시작했다. 기존 원스토어와 구글 플레이를 포함해 이용 가능한 플랫폼을 확대했다.
신규 캐릭터 '이자벨'과 전용 파트너 스토리, 성장 콘텐츠 '성력 주입'도 추가했다. 인게임 보상을 제공하는 이벤트 '데몬즈 로얄'도 진행한다.
위메이드커넥트는 현재 스팀에서 위시리스트 등록을 진행하고 있으며 향후 PC 버전을 출시하고 모바일과 스팀 간 크로스 플랫폼도 지원할 계획이다.
이정훈 플러피덕 대표는 "이번 글로벌 출시는 '메이크 드라마 : MAD'가 전 세계 서브컬처 팬들과 만나는 출발점"이라며 "국내외 이용자에게 완성도 높은 콘텐츠와 안정적인 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com