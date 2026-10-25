쿠팡, 가을 나들이 입장권 300여종 할인…최대 37% 혜택

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31일까지 테마파크·워터파크·숙박권 등 할인 판매

에버랜드 종일권 4만5000원…단풍 여행 패키지도 마련

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 쿠팡이 가을 나들이철을 맞아 테마파크와 워터파크, 단풍 여행 등 다양한 관광 상품을 할인 판매한다. 에버랜드 종일 이용권을 정상가보다 37% 저렴하게 선보이는 등 총 300여개 상품에 할인 혜택을 제공한다.

쿠팡은 오는 31일까지 가을 나들이 명소 입장권과 여행 상품을 할인 판매한다고 25일 밝혔다. 이번 기획전에는 테마파크와 워터파크 이용권, 단풍 여행 패키지, 숙박권 등 300여개 상품이 포함됐다.

쿠팡, 가을 나들이 명소 입장권 할인전 "테마파크부터 단풍 패키지까지". [사진=쿠팡 제공]

대표 상품인 에버랜드 종일 이용권은 정상가 대비 37% 할인된 4만5000원에 판매한다. 에버랜드는 올가을 '블러드 시티' 10주년을 맞아 지옥의 문과 호러메이즈 등 공포 테마 콘텐츠를 선보이고 있다. '고스트 페스티벌'을 진행하는 서울랜드와 한국민속촌의 종일 이용권도 2만4000원대에 구매할 수 있다.

가을철 야외 온천을 즐길 수 있는 상품도 마련했다. 테르메덴 풀앤스파 종일권과 아산 스파비스, 하이원 워터월드 이용권 등이 대표적이다. 이와 함께 내장산 단풍 여행, 홍천 은행나무숲, 정선 억새꽃 축제 등 가을 명소를 둘러보는 여행 패키지도 판매한다. 숙박 상품은 조식 제공과 얼리 체크인 등 다양한 혜택을 포함해 선택의 폭을 넓혔다.

쿠팡 관계자는 "가족, 연인, 친구와 함께 본격적인 가을 나들이철을 즐길 수 있는 다양한 상품을 쿠팡에서 편리하게 만나보시길 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com