세종보건환경연구원 "어린이집 수족구병 예방관리 안전"

AI 핵심 요약beta
- 세종시 보건환경연구원이 22일 어린이집 18곳을 조사했다
- 환경검체 180건 모두에서 엔테로바이러스가 검출되지 않았다
- 연구원은 환기·소독과 올바른 손 씻기 등 위생수칙을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종지역 어린이집의 수족구병 등 감염병 예방관리 상태가 양호한 것으로 나타났다.
22일 시 보건환경연구원에 따르면 지난 4월부터 9월까지 관내 어린이집 18곳을 대상으로 엔테로바이러스 환경 실태조사를 실시한 결과, 확보한 검체 180건 모두에서 바이러스가 검출되지 않았다.
이번 조사는 영·유아에게 집단적으로 발생할 수 있는 수족구병의 전파를 예방하고 어린이집 내 감염병 예방관리를 강화하기 위해 진행됐다.
엔테로바이러스는 수족구병을 일으키는 병원체 중 하나로, 환자의 분변과 비말(침방울), 수포에서 나오는 진물 등을 통해 전파될 수 있다. 특히 영·유아는 장난감과 놀이시설 등을 함께 사용하는 집단생활 특성상 개인위생 관리와 주기적인 환경 소독이 중요하다.
보건환경연구원은 어린이집 공동 놀이공간과 각 반 활동공간에서 영·유아의 접촉이 잦은 바닥매트와 장난감, 교구 등의 표면을 무작위로 채취해 총 180건의 환경검체를 확보했다.
이후 실시간 유전자 검출검사(Real-time PCR)를 실시한 결과 모든 검체에서 엔테로바이러스가 검출되지 않았다.
연구원은 조사에 앞서 실시한 감염병 예방교육도 예방관리 활동의 하나로 소개했다. 지난 2월 관내 어린이집 원장 200여 명을 대상으로 대면교육을 열고 올바른 손 씻기 방법과 환경 소독제 조제·사용법 등 감염병 예방수칙을 안내했다.
정경용 보건환경연구원장은 "이번 조사를 통해 철저한 감염병 위생관리의 중요성을 다시 한번 확인했다"며 "어린이집에서 아이들이 안전하게 생활할 수 있도록 정기적인 환기와 소독, 올바른 손 씻기 등 기본적인 위생수칙을 철저히 지켜달라"고 말했다.
vincent977@newspim.com