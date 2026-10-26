미래에셋증권·네이버클라우드, '제10회 AI 페스티벌' 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1052팀 참가 신청, 금융상품·연금·공시 등 3개 부문

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 26일 네이버클라우드와 공동으로 '제10회 인공지능(AI) 페스티벌'을 개최했다고 밝혔다.

미래에셋증권에 따르면 AI 페스티벌은 금융과 AI를 결합한 혁신적 아이디어를 발굴하고 미래 금융산업을 이끌 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

19일 서울 미래에셋센터원에서 '제10회 AI 페스티벌'이 진행된 가운데 김미섭 미래에셋증권 부회장(왼쪽에서 세 번째) 등 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=미래에셋증권]

올해 대회에는 총 1052팀이 참가 신청했다. 지난해 443팀보다 2배 이상 늘어난 규모다. 행사는 '금융상품', '연금', '공시' 등 3개 부문의 AI 에이전트 개발을 주제로 진행됐다. 참가팀들은 네이버클라우드의 초거대 언어모델(LLM) '하이퍼클로바X(HyperCLOVA X)'와 네이버클라우드 인프라를 활용해 AI에이전트를 구현했다.

결선에는 정량·정성 평가를 거쳐 부문별 2팀씩 총 6팀이 올랐다. 이들은 결선 발표에 앞서 미래에셋증권 AI 전문가들과 함께 아이디어를 보완하며 AI 에이전트를 한층 고도화했다.

지난 19일 서울 미래에셋센터원에서 열린 결선에서 참가팀들은 20분간 제안 발표와 시연을 진행한 뒤, 심사위원단의 질의응답을 거쳤다. 이날 결선에는 미래에셋증권 김미섭 부회장, 박홍근 IT부문 부사장, 주세민 Tech&AI부문 대표, 네이버클라우드 곽용재 CTO, 강정호 금융사업총괄 상무, 정낙수 기술콘텐츠총괄 상무 등이 참석했다.

대상은 공시 데이터를 체계적으로 구조화하고, 이를 바탕으로 사용자 질문에 대한 분석과 제안까지 수행하는 에이전트 시스템을 제안한 '다햄'팀이 차지했다. 대상 수상팀에는 상금과 함께 미래에셋증권 채용 연계형 인턴십 기회가 제공된다.

김미섭 미래에셋증권 부회장은 "참가팀의 깊은 고민과 노력을 느낄 수 있었다"며 "금융권 최고의 전문가들로 구성된 심사위원단 앞에서 역량을 펼친 이번 대회는 금융권에서 커리어를 시작할 여러분에게 분명 좋은 경험이 될 것이고, 여러분의 좋은 아이디어가 미래 금융산업 발전에 큰 기여를 할 수 있을 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com