미래에셋증권, 11월 2일부터 매도담보융자 금리 최대 2%p 인하

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 8일 매도담보융자 금리를 11월 2일부터 인하한다고 밝혔다
- 3000만원 이하는 연 5.95%, 초과분은 7.45%다
- 고객 이용현황 반영해 이자 부담을 더 낮췄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 오는 11월 2일부터 매도담보융자 금리를 최대 2%포인트 추가 인하한다고 8일 밝혔다. 지난 7월 금리를 연 9.0%에서 7.95%로 낮춘 데 이은 추가 조치다.
미래에셋증권은 현재 연 7.95%로 일괄 적용하는 금리를 일별 이용금액에 따라 차등 적용할 예정이다. 3000만원 이하 금액에는 연 5.95%, 3000만원 초과분에는 연 7.45%를 적용한다. 기존보다 각각 2%포인트, 0.5%포인트 낮아진다.
이번 금리 조정은 실제 고객의 이용 현황을 반영했다고 회사 측은 전했다. 미래에셋증권이 올해 7~8월 매도담보융자 이용 고객의 일별 이용금액을 분석한 결과 대부분이 3000만원 이하를 이용하는 것으로 나타났다. 이에 고객이 집중된 구간의 인하 폭을 확대해 더 많은 투자자가 낮아진 금리를 이용할 수 있도록 했다는 설명이다.
미래에셋증권 관계자는 "고객의 이자 부담을 덜고 투자자 보호를 강화하기 위해 실제 이용 규모를 반영한 추가 금리 인하를 결정했다"며 "앞으로도 고객이 안정적으로 투자 활동을 이어갈 수 있도록 금융 서비스를 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com