미래에셋증권, G3 채권 우수기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 16일 디에셋 시상서 수상했다
- G3 채권 부문 우수 투자기관에 2년 연속 뽑혔다
- 싱가포르법인 Keith Ho 상무도 1위에 올랐다
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싱가포르법인 Keith Ho 상무, 채권 투자전문가 1위
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 아시아 금융전문지 디에셋(The Asset)이 주관하는 '2026 최우수 기관투자자 시상'에서 'G3 채권 부문 우수 투자기관'에 선정됐다고 16일 밝혔다.
G3 채권은 달러·유로·엔화로 발행된 채권을 말한다. 미래에셋증권은 지난해에 이어 2년 연속 이 부문 우수 투자기관에 선정됐다. 지난해에는 G3 채권 포트폴리오 운용 부문 1위와 우수 투자기관에 함께 이름을 올렸다.
올해 G3 채권 우수 투자기관에는 미래에셋증권을 비롯해 한국투자공사와 한국은행 등이 선정됐다.
개인 부문에서는 미래에셋증권 싱가포르법인 Keith Ho 상무가 한국 G3 채권 부문 '최우수 채권 투자전문가' 1위에 선정됐다.
미래에셋증권은 서울 본사를 중심으로 싱가포르·홍콩·런던·뉴욕 등에서 채권 전문 인력을 운영하고 있다. 국내외 중앙은행과 국부펀드, 글로벌 자산운용사 등 기관투자자와 거래 관계를 구축하고 글로벌 채권 투자·운용과 세일즈, 발행시장 관련 사업을 진행하고 있다.
디에셋은 아시아 금융시장을 다루는 금융전문지로 매년 시장 전문가와 기관투자자 평가를 바탕으로 채권시장 관련 기관과 전문가를 선정한다.
이재현 미래에셋증권 채권부문 대표는 "서울을 비롯한 주요 해외 거점의 전문 인력과 글로벌 투자자 네트워크를 기반으로 투자·운용, 세일즈, 발행시장을 유기적으로 연결해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com