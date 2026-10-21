미래에셋증권, 고용보험기금 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 21일 고용보험기금 파트너스 데이를 개최했다
- 21개 운용사와 유관기관 관계자 120여명이 행사에 참석했다
- KB자산운용은 고용보험기금 운용 우수 위탁사 대상을 수상했다
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'KB자산운용' 대상 수상
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 고용보험기금의 안정적인 운용에 기여한 위탁운용사 및 유관기관 관계자를 초청해 '제3회 고용보험기금 파트너스 데이'를 개최했다고 21일 밝혔다.
지난 20일 서울 광화문 포시즌스호텔에서 열린 행사에는 KB자산운용, 키움투자자산운용 등 21개 자산운용사와 신한은행, 한국펀드평가, 하나펀드서비스 등 운영지원기관 관계자 120여명이 참석했다.
이날 행사에서는 고용보험기금 운용 성과에 기여한 우수 위탁운용사에 대한 시상식이 진행됐다. 대상은 KB자산운용이 수상했다.
김미섭 미래에셋증권 대표이사는 환영사에서 "고용보험기금은 근로자의 고용안정과 우리 사회의 든든한 안전망을 뒷받침하는 소중한 자산"이라며 "앞으로도 각 기관과 긴밀히 소통하며 기금이 안정적으로 성장할 수 있도록 주간운용사로서의 책임을 다하겠다"고 말했다.
이어 박연주 미래에셋증권 AI리서치센터장이 'AI 자기가속 시대의 글로벌 투자전략'을 주제로 특별 세미나를 진행했다. 박 센터장은 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 생산성 향상과 글로벌 산업구조 변화를 전망하고, 관련 투자 기회와 주요 위험 요인을 분석했다.
양우석 미래에셋증권 고용보험기금운용본부장은 "고용보험기금의 운용 성과는 각자의 자리에서 전문성과 역량을 발휘해 온 여러 기관의 노력이 맺은 결실"이라며 "이번 행사를 계기로 그동안 쌓아온 신뢰를 더욱 공고히 하고, 각 기관의 강점을 살려 더 나은 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.
미래에셋증권은 고용보험기금 주간운용사로서 축적한 운용 경험과 기관투자자들과의 협업을 바탕으로 공공기금과 민간자금의 위탁운용 자산을 늘리며 외부위탁운용관리(OCIO) 사업을 확대하고 있다.
dconnect@newspim.com