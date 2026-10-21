KB자산운용, 첨단전략산업 펀드 출시

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 21일 첨단전략산업 투자 펀드를 출시했다
- 펀드는 12대 산업에서 성장성과 기술력을 갖춘 종목을 선별한다
- 약 500개 종목을 검토해 최종 30~50개 종목에 분산 투자한다
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30~50개 종목 선별 투자
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 국가 첨단전략산업에 속한 기업 가운데 중장기 성장 잠재력이 높은 종목을 선별해 투자하는 'KB 코리아 첨단전략산업 펀드'를 출시했다고 21일 밝혔다.
투자 대상은 정부가 국민성장펀드를 통해 향후 5년간 육성·지원하기로 한 12대 첨단전략산업이다. 반도체, 디스플레이, 2차전지, 바이오, 로봇, 방산, 백신, 수소, 미래형 이동수단, 인공지능(AI), 핵심광물, 콘텐츠 등이 해당한다.
이 펀드는 약 500개 종목을 검토해 70~90개 종목으로 구성된 모델 포트폴리오를 마련한 뒤 최종 30~50개 종목을 선정하는 방식으로 운용한다. 산업별 성장 가능성과 개별 기업의 기술 경쟁력, 수주 실적, 수익 창출 능력 등을 종합적으로 평가한다. 지배구조 개선이나 주주환원 정책에 대한 기대감만으로 주가가 오르는 종목은 투자 대상에서 제외한다.
KB자산운용은 애널리스트의 기업 탐방과 운용 인력 간 협업을 통해 대형 우량주뿐 아니라 증권사 분석 보고서가 상대적으로 적은 중소형 소재·부품·장비(소부장) 기업도 발굴할 계획이다. 반도체·전력기기부터 방산·2차전지·바이오·로봇 등 다양한 산업에 분산 투자한다는 방침이다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "첨단전략산업 내에서도 기업별 경쟁력과 성장 가능성은 다르게 나타날 수 있다"며 "KB자산운용의 리서치 역량을 바탕으로 유망 기업을 선별해 중장기 투자 기회를 발굴하겠다"고 말했다.
해당 펀드는 KB국민은행 온·오프라인 채널을 통해 가입할 수 있다.
dconnect@newspim.com