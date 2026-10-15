KB자산운용 '국민성장펀드 2호' 선착순 판매

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 15일 국민성장펀드 제2호를 2000억원 한도로 선착순 판매했다.
- 펀드는 AI·반도체·에너지·바이오 등 미래 산업에 분산 투자하도록 설계됐다.
- 가입자는 소득공제와 분리과세 혜택을 받고 후순위 출자로 손실 부담을 줄였다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 15일 2000억원 한도로 모집 중인 'KB 국민참여형 국민성장펀드 제2호'를 선착순 판매한다고 밝혔다.
해당 펀드는 정부의 국민성장펀드 정책에 따라 일반 투자자가 직접 투자하기 어려운 인공지능(AI)·반도체·에너지·바이오 등 미래 핵심 산업에 분산 투자할 수 있도록 설계된 상품이다.
전용계좌를 통해 가입하면 투자금액에 따라 10~40%의 소득공제도 적용된다. 3000만원 가입 시 1200만원, 5000만원 가입 시 1600만원, 7000만원 이상 가입 시 최대 1800만원까지 소득공제를 받을 수 있다. 배당소득에는 9.9%의 분리과세가 적용된다.
KB 국민참여형 국민성장펀드 제2호는 정부와 피투자 사모펀드 운용사가 후순위로 자금을 출자해 일반 투자자보다 먼저 손실을 부담하는 구조가 특징이다. 개별 피투자 사모펀드 기준 약 18.8~23.3%까지 후순위 투자자가 먼저 손실을 부담해 일반 투자자의 손실 부담을 완화한다.
가입 대상은 19세 이상 국내 거주자 또는 15세 이상 근로소득자다. 투자 한도는 연간 1억원, 향후 5년간 총 2억원이다. 다만 2023년부터 2025년 사이 한 번이라도 금융소득종합과세 대상자였다면 가입이 제한된다.
1차 국민참여형 국민성장펀드 투자자는 2차 펀드 전용계좌 가입이 제한되며, 다른 판매사를 이용하면 일반계좌로 가입할 수 있다. 일반계좌 가입 한도는 2026년 국민참여형 국민성장펀드 합산 3000만원 이내다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "국민참여형 국민성장펀드는 미래 핵심 산업에 장기 투자하면서 소득공제와 분리과세 혜택까지 받을 수 있는 절세 상품"이라며 "후순위 출자 확대로 손실 완화 구조를 강화한 만큼 국민의 장기 자산 형성에 도움이 될 수 있을 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com