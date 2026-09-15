KB자산운용, 퇴직연금서 금 투자 'KB스타 골드 특별자산 펀드' 주목

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 15일 KB스타 골드 특별자산 펀드를 연금투자 수단으로 밝혔다.
- 이 펀드는 금 ETF 중심으로 바꾸고 보수를 약 40% 낮췄다.
- 퇴직연금 계좌 투자 가능해졌고 환매대금은 4영업일 내 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 최근 시장 변동성이 커지면서 금을 활용한 분산투자에 대한 관심이 높아지는 가운데 퇴직연금 계좌에서 금에 투자할 수 있는 'KB스타 골드 특별자산 펀드'가 주목받고 있다.
KB자산운용은 15일 자사 'KB스타 골드 특별자산 펀드'가 상장지수펀드(ETF) 중심 운용 구조와 낮아진 운용보수를 바탕으로 연금투자자들의 분산투자 수단으로 활용되고 있다고 밝혔다.
2008년 설정된 KB스타 골드 특별자산 펀드는 실물 금을 직접 매매하거나 보관할 필요 없이 금에 투자할 수 있는 상품이다. 글로벌 금융위기와 유럽 재정위기, 코로나19 팬데믹 등 주요 시장 변동 국면을 거치며 18년간 운용돼 온 장수 펀드이기도 하다.
KB자산운용은 지난 7월 금 관련 파생상품 중심이었던 기존 투자 구조를 국내외 금 ETF를 활용하는 방식으로 변경하는 한편, 파생상품 위험평가액을 40% 이하로 낮춰 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있도록 상품 구조를 개선했다.
보수 체계를 재정비해 운용보수를 기존 대비 약 40% 낮추고, 저비용 금 ETF를 활용해 운용 효율성도 높였다. 비교지수(BM)는 국제 금 현물 가격을 대표하는 지표인 'LBMA Gold PM Price'로 변경해 국제 금 가격을 보다 효율적으로 추종할 수 있도록 했다. 환매대금은 4영업일 내 지급한다.
KB스타 골드 특별자산 펀드는 국민은행과 신한투자증권의 퇴직연금 계좌에서 매매할 수 있으며, 회사는 향후 판매사를 확대할 예정이다. 일반 계좌에선 국민은행, KB증권, 삼성증권, 하나은행, SC은행, 신한은행 등 국내 29개 판매사를 통해 가입할 수 있다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "퇴직연금은 장기적인 관점에서 다양한 자산에 분산투자하는 것이 중요하다"며 "금은 주식과 채권 중심의 전통적인 자산배분에 분산투자 수단을 더할 수 있는 만큼 앞으로도 다양한 투자 수요를 반영한 연금 상품을 지속적으로 선보이면서 투자자들의 선택 폭을 넓혀가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com