KB자산운용, 美 빅테크 10곳 투자…7% 수익 달성 시 채권 전환

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아·애플·AMD 등 동일 비중 투자

29일까지 모집…30일 펀드 설정 예정

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB자산운용이 엔비디아와 애플 등 미국 대표 빅테크 기업 10곳에 투자하고 목표수익률 7%를 달성하면 채권형으로 전환하는 펀드를 선보인다.

인공지능(AI) 산업의 성장에 따른 수익 기회를 추구하면서 목표수익률 달성 이후에는 주식 비중을 줄여 수익 변동성을 낮추는 전략이다.

KB자산운용은 'KB 미국 빅테크 TOP10 50 목표전환 펀드'를 출시한다고 19일 밝혔다.

이 상품은 미국 주요 기술기업에 투자하는 주식형 운용 전략을 활용하다가 일정 수익률에 도달하면 국내 단기채 중심으로 자산을 전환하는 목표전환형 펀드다.

KB자산운용은 'KB 미국 빅테크 TOP10 50 목표전환 펀드'를 출시한다. [이미지=KB자산운용]

주요 투자 대상은 기존 매그니피센트7(M7)에 브로드컴과 AMD, 팔란티어를 추가한 '매그니피센트10(M10)'이다.

엔비디아와 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타, 테슬라 등 기존 M7 기업을 포함해 AI 반도체와 클라우드 인프라, 소프트웨어 분야의 대표 기업 10곳으로 포트폴리오를 구성한다.

운용기간 중 투자 전략에 부합하는 새로운 기업이 증시에 상장하면 해당 종목의 편입도 검토할 예정이다.

주식 투자 비중은 시가총액에 따라 차등 배분하는 대신 10개 종목에 각각 10% 수준으로 동일하게 배분한다. 특정 대형주의 주가 움직임이 전체 수익률에 미치는 영향을 줄이기 위한 방식이다.

매월 정기적으로 포트폴리오를 조정하는 리밸런싱도 실시한다. 주가가 상대적으로 많이 오른 종목은 일부 매도하고 비중이 낮아진 종목은 추가 매수해 종목별 투자 비중을 일정 수준으로 유지한다.

목표수익률은 A클래스 기준 7%다. 누적 운용수익률이 7%에 도달해 기준가격이 1070원을 기록하면 주식 관련 자산을 전량 매도하고 국내 단기채 중심의 채권형으로 전환한다.

전환 이후에는 듀레이션이 짧은 단기채 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등을 중심으로 운용한다. 금리 변동에 따른 가격 위험을 낮추고 이자수익을 확보하는 데 초점을 맞춘다.

목표전환형 펀드는 일정 수익률에 도달하면 운용 전략을 변경하는 구조다. 다만 목표수익률 달성이 보장되는 것은 아니며 목표에 도달하지 못하면 주식시장 변동에 따른 손실이 발생할 수 있다. 목표 달성 이후에도 자산 매매 과정과 채권 운용 결과에 따라 실제 환매수익률은 달라질 수 있다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "'KB 미국 빅테크 TOP10 50 목표전환 펀드'는 AI 산업을 이끄는 핵심 기업에 동일 비중으로 투자해 성장 기회를 추구하고, 목표수익률 달성 이후에는 채권형으로 전환해 수익 변동성을 낮추도록 설계한 상품"이라며 "미국 빅테크의 성장성과 목표전환형 펀드의 특징을 함께 고려하는 투자자들에게 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다.

해당 펀드는 KB국민은행과 미래에셋증권 등에서 가입할 수 있다. 오는 29일까지 투자자를 모집한 뒤 30일 설정할 예정이다. 판매사에 따라 모집기간은 달라질 수 있다.

plum@newspim.com