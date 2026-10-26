무역협회, 건설 대기업 4개사와 스타트업 기술 협력 지원

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롯데·현대·호반·SK에코플랜트 참여…AI·스마트건설 등 협업 모색

대기업이 기술 수요 제시하는 '리버스피칭' 진행…실증·사업화 지원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국무역협회가 국내 주요 건설사와 스타트업 간 기술 협력 및 사업화 기회 확대에 나섰다.

한국무역협회는 26일 서울 강남구 코엑스 스타트업브랜치에서 서울경제진흥원(SBA), 서울·경기·인천창조경제혁신센터와 공동으로 '스마트시티·건설 오픈이노베이션 데이'를 개최했다고 밝혔다.

한국무역협회(KITA)가 26일(월) 서울시 강남구 삼성동 코엑스 스타트업브랜치에서 개최한 '스마트시티·건설 오픈이노베이션 데이'에서 장석민 한국무역협회 전무가 개회사를 하고 있다. [사진=한국무역협회 제공]

이번 행사는 스마트시티·건설 분야 대기업의 현장 수요와 스타트업의 혁신 기술을 연결해 기술 실증(PoC)과 사업화 협력 기회를 발굴하기 위해 마련됐다. 행사에는 대기업과 투자자, 관련 분야 스타트업 관계자 등 100여 명이 참석했다.

이날 행사에는 롯데건설, 현대건설, 호반건설, SK에코플랜트 등 국내 주요 건설사 4곳이 참여해 스타트업과 협력할 기술 과제와 실증 기회를 제시했다.

특히 일반적인 스타트업 사업 발표와 달리 대기업이 먼저 필요한 기술과 해결 과제를 제시하는 '리버스피칭(Reverse Pitching)' 방식으로 진행됐다.

주요 협력 분야는 ▲스마트건설·안전관리 ▲인공지능(AI)·디지털트윈 ▲친환경·에너지 ▲스마트빌딩·도시운영 등이다.

이어진 1대1 상담회에서는 무역협회가 사전 신청을 통해 매칭한 대기업·투자자와 스타트업 간 개별 상담 및 네트워킹이 진행됐다. 참가 기업들은 기술 적용 가능성과 사업화 협력 방안 등을 논의했다.

26일(월) 서울시 강남구 삼성동 코엑스 스타트업브랜치에서 한국무역협회가 개최한 '스마트시티·건설 오픈이노베이션 데이'가 진행되고 있다. [사진=한국무역협회 제공]

장석민 한국무역협회 전무는 "이번 행사가 대기업에는 현장 혁신의 기회를, 스타트업에는 성장의 발판을 제공해 우리 건설의 글로벌 경쟁력을 한 단계 높이는 계기가 되기를 바란다"며 "오늘 논의된 협업 수요가 기술 실증과 사업화로 이어질 수 있도록 후속 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편 무역협회는 올해 상반기 HL그룹, SK에코플랜트 등 국내외 기업·기관과 총 10건의 오픈이노베이션 과제를 추진했다. 이를 통해 스타트업 309개사를 모집하고 104개사와 1대1 상담을 진행했다. 이 가운데 16개사를 대상으로 기술 실증과 후속 협력을 지원하고 있다.

mkyo@newspim.com