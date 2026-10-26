[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 26일

AI 핵심 요약beta
- 26일 뉴스핌은 경제·산업·정치 등 주요 기사를 담은 뉴스레터를 배달했다
- 트럼프·김정은 회동과 중국차 공습 관련 기사를 주요 내용으로 소개했다
- 국민연금 투자 분석과 CJ 전분당 매각 연기 등 현안도 함께 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
26일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[제2의 얄타회담] ② 트럼프-김정은 회동 더해지면 판 커진다 ▲[중국차 공습]② BYD 구매자 65%가 4050…현대차·기아 '가성비' 흔들 ▲[아! 코스피] ⑤ 상승장서 룰 바꾼 국민연금…124조원 줄었는데 분석 자료 '공개 못해' ▲[정국진단] 박성민 "오세훈 무죄로 韓 복당 더 어려워져…국힘, 대안 생겼다" ▲[단독] CJ 전분당 매각 두 차례 연기…이번 주 다시 진행 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.