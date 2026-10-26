한국타이어, 포르쉐 신형 파나메라에 고성능 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 26일 포르쉐 신형 파나메라에 초고성능 타이어를 공급했다.
- 신형 파나메라는 19~21인치 벤투스 S1 에보 Z 전 규격을 적용했다.
- 한국타이어는 포르쉐 주요 차종으로 신차용 타이어 공급을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 포르쉐 신형 파나메라에 초고성능 타이어를 공급하며 글로벌 프리미엄 완성차 브랜드와의 협력을 확대한다.
한국타이어는 포르쉐 신형 파나메라에 초고성능 슈퍼 스포츠 타이어 '벤투스 S1 에보 Z'를 신차용 타이어(OE)로 공급한다고 26일 밝혔다.
이번 공급에는 기존 19·20인치에 더해 전륜용 275/35 ZR21과 후륜용 325/30 ZR21 등 21인치 규격이 새롭게 추가됐다. 19~21인치 전 규격이 파나메라의 모든 파워트레인 모델에 적용되며, 타이어 측면에는 포르쉐 전용 인증 마크 'ND0'가 새겨진다.
벤투스 S1 에보 Z는 고속 주행 안정성과 정교한 조향 성능을 강화한 제품이다. 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페에서 최고 속도 주행 시험을 거쳐 고성능 주행에 대한 대응력을 검증했다.
비대칭 트레드 패턴으로 마른 노면에서의 접지력과 젖은 노면에서의 배수 성능을 높였으며, 아라미드 하이브리드 섬유를 적용한 이중 카카스 구조로 고속 주행 시 타이어 변형을 최소화했다.
한국타이어는 2015년 포르쉐 마칸을 시작으로 카이엔, 타이칸, 718 박스터 등에 신차용 타이어를 공급해 왔다. 올해 7월에는 911 카레라까지 공급 차종을 확대했다.
chanw@newspim.com