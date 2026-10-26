홍라희 리움 명예관장, 국민훈장 동백장 수훈…40년 나눔 공로

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이건희 컬렉션 2만3000여점 기증·1조원 의료기부 동참

적십자 고액기부부터 취약계층 지원까지…사회공헌 지속

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홍라희 리움미술관 명예관장이 40년 넘게 문화·의료·복지 분야에서 나눔을 실천해 온 공로를 인정받아 국민훈장 동백장을 수훈했다.

26일 삼성문화재단에 따르면 홍 명예관장은 이날 국민훈장 동백장을 받았다. 2024년 대한적십자사의 '적십자 인도장 금장'을 수상한 데 이어 사회공헌 활동의 공로를 다시 한번 인정받았다.

홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 대한적십자사 창립 기념식에서 이형훈 보건복지부 제2차관으로부터 국민훈장 동백장을 수여받고 있다. [사진=삼성문화재단 제공]

국민훈장은 정치·경제·사회·교육·학술 분야에서 국민 복지 향상과 국가 발전에 기여한 인물에게 정부가 수여하는 훈장이다. 무궁화장부터 모란장, 동백장, 목련장, 석류장까지 총 5개 등급으로 나뉘며 동백장은 3등급에 해당한다.

홍 명예관장은 고(故) 이건희 삼성 선대회장의 유산을 사회에 환원하는 데에도 참여했다. 홍 명예관장과 이재용 삼성전자 회장 등 유족은 2021년 겸재 정선의 '인왕제색도'를 비롯한 이 선대회장의 소장 미술품 2만3000여점을 가족 공동명의로 국가에 기증했다.

기증 작품은 국립중앙박물관과 국립현대미술관의 국내 순회전을 거쳐 해외에서도 선보이고 있다. 미국 워싱턴DC 스미스소니언 국립아시아예술박물관을 시작으로 시카고미술관과 영국박물관 등에서 특별 순회전이 진행되고 있다.

홍 명예관장은 스미스소니언과 영국박물관에서 삼성 주최로 열린 갈라 리셉션에 참석해 이 회장 등 가족과 함께 한국 미술의 가치를 알리는 활동에도 참여했다.

홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 대한적십자사 창립 기념식에서 이형훈 보건복지부 제2차관으로부터 국민훈장 동백장을 수여받고 기념 촬영하고 있다. [사진=삼성문화재단 제공]

의료 분야에서도 대규모 기부를 통해 사회공헌을 이어왔다. 홍 명예관장과 유족들은 이 선대회장의 유산 중 1조원을 의료 분야에 기부했다. 이 가운데 3000억원은 소아암·희귀질환 환아 지원에, 7000억원은 국립중앙감염병병원 건립과 감염병 연구·치료 인프라 구축 등에 배정됐다.

개인적인 기부 활동도 꾸준히 이어왔다. 홍 명예관장은 2016년 대한적십자사의 누적 기부액 1억원 이상 고액기부자 모임인 '레드크로스 아너스클럽'의 3호 창립회원으로 가입했다. 지난해에는 '레드크로스 아너스 10억 클럽'에 헌액됐다.

이 밖에도 청소년행복재단에 10억원, 용산복지재단에 3억5500만원을 기부하는 등 아동·청소년과 지역사회 취약계층을 위한 지원을 지속해 왔다.

전통 불교문화 계승을 위한 기부를 비롯해 원불교와 가톨릭교 등 종교계의 문화유산 보존 및 취약계층 지원 프로그램에도 후원해 왔다.

홍 명예관장은 이처럼 일회성 기부에 그치지 않고 문화예술과 의료, 복지 등 다양한 분야에서 장기간 사회공헌 활동을 이어오며 국내 기부문화 확산에 기여했다는 평가를 받고 있다.

mkyo@newspim.com