한국앤컴퍼니그룹, 자체 AI '챗HK 2.1' 공개…업무 혁신 가속

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹은 23일 지식나눔회에서 업무용 AI 활용법을 공유했다
- 그룹은 자체 개발한 챗HK 2.1과 구글 제미나이 엔터프라이즈를 소개했다
- 자료 조사·문서 분석·대시보드 제작 등 실무 활용법을 시연했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니그룹이 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) 서비스와 구글의 기업용 AI 플랫폼을 활용해 임직원들의 업무 효율 높이기에 나섰다.
한국앤컴퍼니그룹은 지난 23일 경기도 판교 본사 테크노플렉스에서 사내 소통 프로그램 '지식나눔회'를 열고 업무용 AI 활용법을 공유했다고 26일 밝혔다.
이번 행사에서는 그룹 자체 AI 서비스 '챗HK 2.1'과 구글 클라우드의 '제미나이 엔터프라이즈'를 소개했다. 자료 조사와 문서 분석, 대시보드 제작, AI 에이전트 개발 등 실무 활용 방법을 시연했다.
챗HK 2.1은 2024년 자체 개발한 임직원 전용 AI 서비스의 후속 버전으로, 이달 새롭게 공개됐다. 기존 정보 요약과 문서 작성 기능에 더해 간단한 바이브코딩과 업무용 AI 도구 제작·공유 기능을 지원한다.
한국앤컴퍼니그룹은 제미나이 엔터프라이즈도 도입해 AI 에이전트 기반 협업 환경을 확대하고 있다. 임직원 대상 AI 활용 교육과 실습 프로그램도 운영 중이다.
한편 지식나눔회는 2023년 8월 시작된 사내 소통 프로그램으로, 매월 점심시간 30분을 활용해 임직원들이 업무 경험과 전문지식을 공유하는 방식으로 진행된다.
chanw@newspim.com