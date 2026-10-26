'해외직구' 통관부호 도용 막는다...관세청, 일회용 인증번호 도입

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26일 전자상거래 전용 통관플랫폼 개통식

거래정보 확보된 물품 신속 통관...고위험 물품 검사 강화

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 해외직구 과정에서 개인통관고유부호 도용을 막기 위한 일회용 인증번호 제도가 도입된다. 쇼핑몰의 거래정보를 활용해 신뢰도가 높은 물품은 신속하게 통관하고, 고위험 물품은 검사를 강화하는 전용 플랫폼도 정식 가동됐다.

관세청은 26일 서울본부세관에서 '전자상거래 전용 통관플랫폼' 개통식을 개최했다고 밝혔다. 지난 8월 28일 시범운영을 시작한 뒤 약 두 달 만의 정식 개통이다.

이종욱 관세청장이 26일 서울세관에서 열린 '전자상거래 전용 통관플랫폼 개통식'에서 기념사를 하고 있다. [사진=관세청] 2026.10.26 jongwon3454@newspim.com

새 플랫폼은 해외직구 물품의 특성에 맞춰 통관 절차를 설계한 시스템이다. 전자상거래업자 등록 제도를 도입해 공급망 관리를 강화하고, 쇼핑몰이 제출한 거래정보를 활용해 물품의 위험도를 판단한다. 전자상거래 물품에 맞춘 전용 신고서식도 신설한다.

소비자 보호와 이용 편의도 높인다. 개인통관고유부호 도용을 방지하기 위해 일회용 인증번호 제도를 도입하고, 전자상거래 전용 포털에서 통관부호 관리와 관세 납부 등 해외직구 관련 서비스를 한 번에 이용할 수 있도록 했다.

통관 절차는 물품의 위험도에 따라 차등화한다. 거래정보가 충분하거나 신뢰할 수 있는 업체의 물품은 신속하게 통관한다. 반면 플랫폼을 거치지 않은 고위험 물품에는 엑스레이(X-ray) 판독과 검사를 강화할 방침이다.

이종욱 관세청장은 "이번 전자상거래 전용 통관플랫폼 개통으로 해외직구 물품의 통관 속도를 대폭 높이는 한편, 세관의 역량은 마약, 총기류 같은 위험물품 단속에 집중할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 관세행정을 지속적으로 고도화해 빈틈없는 국경관리망을 구축하겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com