[2026 국감] 이종욱 관세청장 "마약 반입 전 경로에 N차 저지선 구축…원천 봉쇄"

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국회 재정경제기획위원회 관세청 국정감사

국제우편·컨테이너부터 여행자·특송화물까지 다단계 검사

첨단장비·AI 활용해 우범화물 선별 강화…국제 합동단속 확대





[대전=뉴스핌] 김범주 기자 = 이종욱 관세청장은 15일 "모든 마약 반입 경로에 대해 이중·삼중, N차 저지선을 구축해 촘촘한 다단계 검사·단속체계를 완성하겠다"고 밝혔다.

이 청장은 이날 정부대전청사에서 열린 국회 재정경제기획위원회 국정감사 업무현황 보고에서 "우리나라에서 거래되는 마약은 국내 제조 기반이 없어 국경에서 반입을 차단하는 것이 가장 효과적"이라며 이같이 말했다.

15일 정부대전청사에서 열린 국회 재정경제기획위원회 국정감사 전경[사진=김범주 기자]

관세청은 국제우편과 컨테이너, 일반 수입화물, 선박·항만 출입자에 이어 여행자와 특송화물까지 모든 마약 반입 경로에 다단계 검사·단속체계를 구축할 계획이다.

이를 위해 마약 탐지 등에 활용되는 첨단 과학장비를 적극 도입하고, 우범자와 우범화물을 선별하는 역량도 강화하기로 했다.

이 청장은 "첨단 과학장비를 적극 활용하고 우범자와 우범화물 선별 역량을 강화하는 한편, 현장 수사역량 보강과 국제 합동단속 확대를 통해 해외 공급자와 국내 수요자를 동시에 타격하는 쌍방향 마약범죄 대응체계를 구축하겠다"고 강조했다.

인공지능(AI)을 활용한 경제범죄·불법물품 감시체계도 강화한다.

관세청은 수출입 데이터와 국세청 세적자료를 연계한 AI 상시 모니터링을 통해 우회수출 징후를 선제적으로 포착하고, 마약 등 불법물품 선별과 지능형 탈세 분석에도 AI 시스템을 활용할 계획이다.

무역을 악용한 재정·금융범죄에 대한 단속도 강화한다.

이 청장은 "관계기관과 정보를 연계해 수출입 가격 조작을 통한 정부지원금·정책금융 편취, 국산 둔갑을 통한 공공기관 부정 납품·조달, 허위 수출실적을 이용한 주가조작·부정상장 등을 철저히 추적하겠다"고 밝혔다.

해외직구를 통한 위해물품 반입과 개인통관고유부호 도용을 차단하기 위해 전자상거래 전용 플랫폼을 통해 해외 플랫폼의 거래정보를 통관 전에 확보하고, 직구물품 통관용 일회용 인증번호도 도입하기로 했다.

수출 생태계 조성과 물가 안정 지원 방안도 제시했다.

이 청장은 "내수기업의 수출기업 전환과 수출 중단 기업의 재도전을 지원하기 위해 컨설팅을 통해 수출전략 수립을 지원하고, 수출제도와 플랫폼 입점 등을 교육하는 역직구 아카데미, 수출 아카데미도 개설하겠다"고 말했다.

이어 "할당관세 혜택이 실질적인 물가 안정으로 이어지도록 부당 추천, 탈세, 자금 유출, 시장 공급 지연 등 할당관세 악용행위를 집중 단속하고, 관세조사와 특별수사를 강화하겠다"며 "실수요자 중심으로 할당물량 추천·배정이 이뤄지도록 관계부처와 제도 개선도 추진하겠다"고 강조했다.

wideopen@newspim.com