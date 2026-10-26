전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.26 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

옵토닉스, 내달 코스닥 입성…"FOG 수요 급증에 생산설비 확충"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 옵토닉스는 26일 FOG 수요 대응을 위한 생산설비 확충을 밝혔다.
  • 공모자금 141억8000만원을 투입해 2028년 FOG 공급을 본격화한다.
  • 한화에어로스페이스 의존을 낮추고 HVDC·레이저 사업을 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공모자금 142억 투입해 FOG 생산라인 신설
한화에어로 매출 80% 후반…신사업으로 다변화
HVDC 전류센서·레이저 회절격자 개발 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= "전술급 광섬유 자이로스코프(FOG)는 수요가 급증해 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이다. 고객사 증산 수요에 대응해 양산 설비를 확충하고 공급 품목을 확대할 계획이다"

이영우 옵토닉스 대표는 26일 서울 여의도 63빌딩에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 상장 이후 성장 전략을 이같이 밝혔다.

옵토닉스는 관성항법장치(INS)에 쓰이는 링레이저 자이로스코프(RLG)와 FOG용 핵심 광학부품을 생산하는 기업이다. 국내에서 RLG와 FOG 핵심부품을 동시에 양산하고 있으며 주요 고객사는 한화에어로스페이스다. 회사가 공급한 부품은 관성항법장치를 거쳐 다연장로켓과 유도무기, 전차 등 주요 무기체계에 탑재된다.

[서울=뉴스핌] 설희 인턴기자= 이영우 옵토닉스 대표가 26일 서울 여의도 63빌딩에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 회사의 성장 전략을 발표하고 있다. 2026.10.26 winter1004@newspim.com

지난해 연결 기준 매출액은 256억원, 영업이익은 36억원으로 영업이익률 14.1%를 기록했다. 지난달 말 기준 수주잔고는 256억6000만원으로 지난해 연간 매출과 비슷한 수준이다. 이 가운데 RLG 부품은 129억7000만원, FOG 부품은 121억7000만원이다.

◆ FOG 생산 확대…오는 2028년 공급 본격화

옵토닉스는 공모자금 중 141억8000만원을 FOG 핵심부품인 광섬유 고리 생산라인 신설에 투입한다. 회사는 오는 2027년 4분기까지 양산 준비를 마치고 2028년부터 공급을 시작한다는 계획이다.

FOG 부품 매출은 지난 2023년 9억8000만원에서 지난해 49억4000만원으로 5.1배 증가했다. 올해 상반기에는 33억1000만원으로 연결 매출의 26.8%를 차지했다.

회사 측은 설비투자 이후 본격적인 외형 성장이 오는 2028년부터 나타날 것으로 내다봤다. 남길모 옵토닉스 최고재무책임자(CFO)는 "공모자금을 활용한 투자가 완료되면 본격적인 매출 성장과 이익 개선은 2028년 이후가 될 것으로 보고 있다"고 말했다.

기존 금융기관 차입 대신 IPO를 선택한 배경에도 대규모 증설 필요성이 있다고 설명했다. 남 CFO는 "지금까지는 외부 차입으로 충분히 성장할 수 있는 구조였다"며 "한화에어로스페이스의 해외 수주가 확대되는 상황에서 금융기관 차입만으로는 한계가 있다고 판단해 공모를 통한 자기자본 조달을 선택했다"고 밝혔다.

◆ 한화에어로스페이스 의존 낮추고 HVDC·레이저로 확장

현재 매출은 한화에어로스페이스에 집중돼 있다. 이 대표는 "회사 매출의 80% 후반대까지 한화에어로스페이스에 집중돼 있는 것은 사실"이라며 "국내 관성항법장치 시장 구조상 한화에어로스페이스를 통해 주요 첨단 무기체계에 회사 제품을 공급하고 있다"고 설명했다.

옵토닉스는 기존 자이로스코프 광학기술을 활용해 전력 인프라와 레이저 분야로 사업을 확대할 계획이다.

그는 "올해 국내 전력 인프라 대기업으로부터 초고압직류송전(HVDC)용 광섬유 전류센서(OCT) 개발 의뢰를 받아 현재 개발 중입니다"라며 "시제품 공급과 성능평가·인증 절차를 거쳐 2029년 하반기 양산을 목표로 개발을 진행하고 있습니다"라고 말했다.

회사는 국내 전력기기 업체와 기술용역계약을 맺고 초고압직류송전(HVDC) 설비의 전류를 빛으로 측정하는 광섬유 전류센서(OCT)를 개발하고 있다.

방산 분야에서는 여러 레이저 빔을 하나로 합쳐 출력을 높이는 스펙트럼 빔 결합(SBC)용 회절격자를 개발하고 있다. 방위사업청 핵심기술 개발과제 주관기관으로 관련 기술을 개발했으며 향후 레이저 무기체계 적용을 추진한다. 민수용 극초단펄스 레이저에 적용되는 CPA용 회절격자도 개발 중이다.

이 대표는 "이번 IPO를 통해 대한민국을 더 강하게 만드는 광학기술을 넘어 특수광학 분야에서 세계적인 경쟁력을 확보한 글로벌 히든 챔피언으로 성장하는 기회로 삼고자 합니다"라고 강조했다.

한편 옵토닉스는 이번 IPO에서 220만주를 공모한다. 희망 공모가는 1만~1만2000원으로 총 공모예정금액은 220억~264억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 27일까지 진행되며 일반투자자 청약은 다음 달 5~6일이다. 코스닥 상장 예정일은 다음 달 17일이며 대표주관사는 한국투자증권이다.

winter1004@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
사진
SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동