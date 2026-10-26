한국거래소, 부산지역 취약계층 독거노인 집수리 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 26일 부산 취약계층 독거노인 집수리 21가구 완공식을 개최했다
- 거래소는 낙상·화재 예방을 위해 맞춤형 주거환경 개선을 진행했다
- 안전진단에 따라 안전손잡이와 미끄럼방지 발판 등도 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 26일 부산지역 취약계층 독거노인을 위한 집수리 21가구 완공을 기념하는 'KRX 실버안전 하우스' 완공 전달식을 개최했다고 밝혔다.
거래소에 따르면 이번 행사에는 정상호 KRX국민행복재단 사무국장, 황순길 부산시청 사회복지국장, 서보경 부산재가노인복지협회 회장 등이 참석했다.
거래소는 지난 2018년부터 집안에 오래 머무는 고위험군독거노인 대상으로 주거 내 낙상, 화재 등 안전사고 예방에 중점을 둔 맞춤형 주거안전 환경개선 사업을 이어오고 있다.
가구별 전문가의 생활안전 진단 결과에 따라 집수리를 실시하고, 안전손잡이와 미끄럼방지 발판 등 안전물품도 지원하고 있다.
정은보 한국거래소 이사장은 "주거환경 개선을 통해 어르신들의 안전사고 위험을 줄이고 쾌적한 환경에서 생활하시는데 도움이 되기를 바란다"며 "어르신의 안전하고 건강한 노후 생활을 위해 지속적인 지원과 관심을 이어가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com