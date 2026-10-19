AI 핵심 요약beta
- 용인·화성시는 19일 반도체 거점 연계교통망 구축 협약을 체결했다
- 양 도시는 3.6㎞ 왕복 4차로 연결도로 신설을 공동 추진한다
- 경기남부 철도망 확충과 도로사업을 협력해 2032년 완공을 목표로 했다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시와 화성특례시가 반도체 산업 거점 간 교통 접근성을 높이고 상생 발전을 촉진하기 위해 도로·철도 연계망 구축에 공동 협력하기로 했다.
양 도시는 19일 용인시 처인구 남사도서관에서 '용인특례시-화성특례시 연계교통 상생발전 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지난해 11월 양 시장이 발표한 연계교통망 확충 공동선언의 후속 조치다.
협약의 핵심 내용은 ▲용인 남사읍 완장리와 화성 동탄 신동을 잇는 왕복 4차로 연결도로 신설 ▲국지도 82호선과 국지도 84호선의 신설·확장 사업 공동 추진 ▲경기남부동서횡단선과 경기남부광역철도의 국가철도망 구축계획 반영 공동 대응 ▲분당선 기흥역~동탄~오산대역 연장 사업의 예비타당성조사 통과 노력 ▲반기별 실무협의회를 통한 사업 추진 상황 점검과 행정 협력 등이다.
핵심 도로 사업은 용인 남사읍 완장리와 화성 동탄 신동을 연결하는 약 3.6㎞ 규모의 왕복 4차로 도로 신설이다.
터널과 교량이 포함되며 총사업비는 약 2100억 원으로 추산된다. 사업비는 용인시와 화성시가 분담할 예정이다.
양 도시는 현재 자체 타당성 조사를 진행하고 있으며 이후 한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터의 타당성 조사를 거칠 계획이다. 2028년 기본·실시설계에 착수하고 2032년 완공하는 것을 목표로 하고 있다.
국지도 84호선은 용인 이동읍 천리와 화성 동탄 중리를 연결하는 약 6.4㎞ 왕복 4차로 도로로 용인 구간 공사가 상당 부분 진행된 것으로 알려졌다.
국지도 82호선은 용인 이동읍 송전리와 남사읍을 거쳐 화성 동탄 장지로 이어지는 약 5.1㎞ 구간의 신설·확장 사업으로 추진된다.
철도 분야에서는 화성 전곡항에서 동탄, 용인 이동·남사, 원삼면을 거쳐 이천 부발까지 연결하는 경기남부동서횡단선, 이른바 반도체선의 국가철도망 구축계획 반영을 위해 협력하기로 했다.
또한 서울 종합운동장과 수서, 성남 판교, 용인 신봉·성복동, 수원 광교, 화성 봉담을 잇는 경기남부광역철도 사업도 공동 추진한다.
이번 협약은 용인 이동·남사 지역의 첨단 시스템반도체 국가산업단지와 화성 동탄·삼성전자 생산 거점의 연결성을 높인다는 점에서 의미가 있다.
도로가 확충되면 산업 물류와 근로자 이동이 개선되고 국지도 82호선·84호선의 교통 분산 효과와 두 도시 주민 간 생활권 교류 확대도 기대된다.
다만 실제 사업 추진을 위해서는 타당성 조사, 노선 확정, 재원 분담, 상급기관 협의, 설계와 보상 절차가 순차적으로 진행돼야 한다.
따라서 2032년 완공 목표는 향후 행정절차와 재정 확보가 계획대로 진행되는 것을 전제로 한 일정이다.
seraro@newspim.com