에버랜드 '쌍둥이 판다' 루이·후이바오, 내달 13일부터 검역 돌입

AI 핵심 요약beta
- 에버랜드는 19일 루이바오·후이바오의 11월 13일 사전 검역을 발표했다
- 쌍둥이 판다는 12월 셋째 주 중국으로 이동할 예정이다
- 에버랜드는 12월 11일까지 공개하고 팬 행사도 마련한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 에버랜드의 쌍둥이 자이언트 판다 루이바오와 후이바오가 중국 이동을 앞두고 다음 달 13일부터 약 한 달간 사전 검역에 들어간다.
삼성물산 리조트부문 에버랜드는 루이바오와 후이바오가 국제 이동에 필요한 야생동물 사전 검역 절차를 11월 13일부터 진행한다고 19일 밝혔다. 두 판다는 12월 셋째 주 중국으로 이동할 예정이다.
2023년 7월 7일 태어난 루이바오와 후이바오는 해외에서 태어난 판다가 번식 가능 시기인 만 4세 이전에 중국으로 이동해야 한다는 협약에 따라 귀환 일정이 결정됐다.
검역은 판다 세컨하우스에서 약 한 달간 진행된다. 과거 푸바오가 비공개로 검역을 받은 것과 달리 루이바오와 후이바오는 검역 기간에도 실내 방사장에서 관람객과 제한적으로 만날 수 있다.
지난해 조성된 판다 세컨하우스는 외부와 차단된 독립 실내 방사 시설을 갖추고 있어 검역 기준을 충족하는 것으로 알려졌다. 다만 공개 시간과 관람 방식은 쌍둥이 판다의 건강 상태와 이송 준비 상황에 따라 조정될 수 있다.
에버랜드는 루이바오와 후이바오의 국내 마지막 공개일을 12월 11일로 예정했다. 구체적인 중국 이동 날짜와 이동 장소는 기온과 현지 여건 등을 종합해 최종 결정할 방침이다.
에버랜드는 쌍둥이 판다의 중국행을 앞두고 팬들과 추억을 나누고 새 출발을 응원하는 온·오프라인 프로그램을 마련한다.
11월에는 판다 주키퍼들이 참여하는 '주키퍼 토크 콘서트'가 열린다. 강철원·송영관 주키퍼가 무대에 올라 쌍둥이의 성장 영상과 육아 뒷이야기를 소개할 예정이다. 참가 신청 방식은 추후 공개된다.
온라인에서는 21일까지 인스타그램 사진 공모전과 네이버 공식 팬카페 '주토피아' 숏폼 영상 공모전이 진행된다. 우수작에는 에버랜드 이용권, 즉석카메라, 판다월드 우선입장권, 루이·후이바오 3살 기념 배지 등이 제공된다.
이 밖에도 에버랜드 현장에서는 쌍둥이 판다의 성장 과정을 담은 영상 상영회가 운영된다. 사회관계망서비스(SNS)에서는 주키퍼와 캐스트들이 필름 카메라로 촬영한 루이바오와 후이바오의 모습을 순차적으로 공개할 예정이다.
강철원 주키퍼는 "루이바오와 후이바오가 안전하고 건강하게 새로운 여정을 시작할 수 있도록 정성을 다해 돌보고 있다"며 "이동 전까지 남은 시간 동안 많은 분들이 쌍둥이와 따뜻한 추억을 함께 나누길 바란다"고 말했다.
루이바오와 후이바오는 아이바오와 러바오 사이에서 태어난 국내 첫 쌍둥이 판다 자매로 출생 당시 몸무게는 각각 180g과 140g이었지만 현재는 90kg 안팎으로 성장했다.
seraro@newspim.com