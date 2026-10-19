이상일 용인특례시장 "용인반도체고 건립 공사 완성도 높여야"

AI 핵심 요약beta
- 이상일 시장은 19일 용인반도체고 공사 관리를 철저히 하라고 주문했다
- 용인반도체고는 12월 완공을 목표로 골조·외부 마감공사를 진행 중이다
- 학교는 2027년 특성화고로 개교한 뒤 2028년 마이스터고로 전환된다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 내년 3월 개교를 앞둔 용인반도체고등학교의 부실시공을 막기 위해 공사 관리와 환경 정비를 철저히 해야 한다는 주문이 나왔다.
이상일 용인특례시장은 19일 시청 영상회의실에서 간부공무원회의를 열고 "용인반도체고등학교의 건립 공사를 철저히 진행해 향후 건물에 부실한 점이 나오지 않도록 최선을 다해달라"고 당부했다.
이 시장은 "반도체산업이 각광받는 시기에 수도권에서 유일한 반도체 고등학교가 내년 용인에서 문을 여는 만큼 개교와 함께 큰 관심이 몰릴 것"이라며 "개교 이후 건물에 부실한 점이 나타나 보수하는 일이 없도록 사전에 환경 정비를 철저히 하고 공사의 완성도를 높여달라"고 강조했다.
용인반도체고는 처인구 남사읍 남곡분교장 폐교 부지에 24학급 규모로 조성되고 있다. 오는 12월 완공을 목표로 현재 골조 및 외부 마감공사가 진행 중이다.
학교는 2027년 반도체 특성화고로 개교한 뒤 2028년부터 마이스터고로 전환될 예정이다. 2027학년도 신입생 입학전형 원서는 오는 11월 3일부터 5일까지 접수한다.
이 시장은 적극적인 행정으로 창조적인 성과를 낸 공무원의 실적을 올 하반기 근무성적평정에 반영하라고도 지시했다.
그는 "적극 행정으로 맡은 업무를 창조적으로 수행한 직원의 공적을 높이 평가하고 격려하는 것이 근무성적평정의 목적"이라며 "직원들의 의견을 수렴하고 더 많은 직원이 참신한 아이디어를 낼 수 있도록 평가 제도를 체계적으로 운영해 시민들이 체감할 수 있는 행정 서비스를 제공해야 한다"고 말했다.
이 시장은 각 부서가 마련한 시정 발전 로드맵이 신속히 실현될 수 있도록 행정절차를 서두르고 부서 간 칸막이를 없애기 위한 협업을 지속해달라고 당부했다.
이날 회의에서는 가을철 산불 집중 대응 강화 방안, 기흥저수지 횡단보도교 주민공람 추진, 불필요한 업무를 줄이기 위한 '업무 일몰제' 등 부서별 현안도 논의됐다.
seraro@newspim.com