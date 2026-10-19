포천시, 5만4000명 방문한 제29회 포천 산정호수 억새꽃축제 성료

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 19일 억새꽃축제를 성황리에 폐막했다
- 축제에는 방문객 5만4000여 명이 찾아 가을 정취를 즐겼다
- 수상 불꽃극 등 체험·문화 프로그램이 호응을 얻었다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 '제29회 포천 산정호수 명성산 억새꽃축제'가 3일간의 일정을 마치고 성황리에 폐막했다고 19일 밝혔다.
포천시가 주최하고 포천문화관광재단이 주관한 이번 축제에는 5만4000여 명의 방문객이 찾아 산정호수의 가을 정취와 명성산을 수놓은 황금빛 억새 물결을 만끽했다.
특히 산정호수의 역사와 이야기를 불꽃과 음악, 극적 연출로 풀어낸 '수상 불꽃극'을 비롯해 '1년 후에 받는 편지', '산정호수 인생사진관', '억새 소원길' 등 축제의 특색을 살린 프로그램이 방문객들의 호응을 얻었다고 전했다.
축제 기간에는 야간 경관과 체험형 전시를 비롯해 억새 막믈리에 체험, 궁예의 전설 해설투어, 억새축제 및 스탬프투어, 억새 아트공방 등 방문객이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 운영됐다.
방문객들은 '명성산 쓰담달리기'에 참여해 플로깅 활동을 펼쳤으며 억새 보전 프로그램과 억새 콘서트, 포천시립극단 특별공연 등 문화예술 행사가 이어지며 축제에 풍성함을 더했다.
백영현 포천시장은 "산정호수와 명성산의 아름다운 자연경관에 역사와 문화, 생태의 가치를 더해 포천의 관광 경쟁력을 높이고 머물며 즐기는 체류형 관광도시로 나아가고자 한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 포천의 우수한 관광자원을 활용해 시민과 관광객 모두가 찾고 싶고 머물고 싶은 '프라이드 포천'을 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com