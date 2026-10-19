양주시, 겨울철 제설 대응 스노우멜팅·자동염수분사장치 도입 확대

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 19일 제설 취약구간에 스노우멜팅을 처음 도입했다
- 백석읍과 마전동 고갯길 550m에 도로 열선을 설치했다
- 남면 어룡고개에는 자동염수분사장치를 추가해 15개소로 늘렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 겨울철 폭설과 한파에 대비해 지역 내 제설 취약구간에 스노우멜팅(도로 열선)을 처음 도입하고 자동염수분사장치를 확대 설치했다고 19일 밝혔다.
스노우멜팅 설치 구간은 백석읍 연곡리 게네미고개 약 250m, 마전동 까치고개 약 300m 등 총 550m 규모다. 해당 구간은 고갯길과 급경사지로 제설 차량의 초기 진입이 어려워 신속한 제설 작업에 한계가 있었다.
스노우멜팅 시스템은 센서가 도로 표면의 눈이나 결빙 상태를 자동으로 감지하면 열선을 작동시켜 눈과 얼음을 녹이는 방식이다. 시는 기습적인 강설과 눈이 녹은 뒤 얇게 얼어붙는 블랙아이스에 대한 초기 대응력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
양주시는 자동염수분사장치도 추가 설치했다. 남면 신암리 어룡고개 약 1.1㎞ 구간에 새 장치를 설치하면서 지역 내 자동염수분사장치는 기존 14개소에서 15개소로 늘었다.
자동염수분사장치는 현장 폐쇄회로(CC)TV로 도로 상황을 확인한 뒤 상황실에서 액상 제설제를 원격으로 분사할 수 있는 설비다. 제설 차량이 현장에 도착하기 전 도로 결빙에 대응해 초기 제설의 '골든타임'을 확보하는 데 도움이 될 것으로 보인다.
양주시 도로관리과 관계자는 "지역 내 최초 스노우멜팅 도입과 자동염수분사장치 확대를 통해 제설 차량 도착 전 초기 대응 시간을 확보할 수 있게 됐다"며 "겨울철 제설 대책 기간 철저한 비상근무 체계를 유지해 시민들이 안심하고 통행할 수 있는 안전한 도로 환경을 조성하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com