파주시, 통일부·국토부에 평화경제특구 지정 공동건의문 전달

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 19일 평화경제특구 지정 공동건의문을 정부에 전달했다
- 시는 접경지역 특수성을 강조하며 국가 차원의 지원을 요청했다
- 경기도는 지난 9월 파주 지구 지정 신청서를 제출하고 협의 중이다
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 평화경제특구 지정 공동건의문을 통일부와 국토교통부에 전달했다고 19일 밝혔다.
이번 건의문은 접경지역이라는 특수성을 갖고 있는 파주에 대한 평화경제특구 지정 필요성, 국가 차원의 적극적인 지원 등을 이끌어내기 위해 추진됐다.
시는 '평화도 경제도 파주로'라는 비전을 실현하고 평화 시대를 대비한 경제적 기반을 구축하기 위해 평화경제특구 지정이 필요하다는 입장이다.
지난 9월 22일, 손배찬 파주시장은 윤후덕·박정 국회의원, 최유각 파주시의회 의장, 경기도의원 등과 함께 공동건의문을 발표한 바 있다.
손배찬 시장은 "파주 평화경제특구는 단순한 접경지역 균형 발전 과제를 넘어 한반도 공동 번영과 미래 혁신 거점 조성을 위한 국가 전략사업이다"며 "현재 진행 중인 관계 부처 협의와 향후 개발 계획 평가단 평가 등 후속 절차에도 경기도와 긴밀히 협력해 적극적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.
한편 경기도는 지난 9월 통일부와 국토교통부에 경기도 평화경제특구 파주 지구 지정 신청서를 제출했으며 현재 관계부처 협의가 진행 중이다.
skyimhan@newspim.com