경기신보, 도의회 경노위 장태환 위원장 일일명예지점장 위촉

AI 핵심 요약beta
- 경기신보는 19일 장태환 위원장을 명예지점장으로 위촉했다
- 장 위원장은 기업인들의 매출 부진과 자금난을 청취했다
- 경기신보와 금융기관은 자금 조달 협력 방안을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기신용보증재단(경기신보)는 19일 군포지점에서 경기도의회 경제노동위원회 장태환 위원장(더민주)을 일일명예지점장으로 위촉하고 현장 상담회를 개최했다고 밝혔다.
군포지점은 의왕시와 군포시를 관할하는 영업점으로 의왕 지역 중소기업과 소상공인도 이곳을 통해 신용보증 상담과 금융지원을 이용하고 있다. 이번 상담회는 기업인들이 사업을 운영하며 겪는 어려움을 파악하고 경영 안정에 필요한 지원방안을 함께 찾기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 장태환 위원장과 시석중 이사장을 비롯해 중소기업·소상공인 단체, 관내 금융기관 지점장 등이 참석했다. 장태환 위원장은 군포지점의 지역 및 영업점 현안을 보고받은 뒤, 중소기업·소상공인 간담회에 참석했다.
매출 부진과 자금 운용 부담 등 기업인들의 고충과 건의 사항을 경청하고 경기신보 및 금융기관 관계자들과 자금 조달의 어려움을 덜기 위한 협력 방안에 대해 의견을 나눴다. 이어 시석중 이사장으로부터 일일명예지점장 위촉장을 받은 뒤 지점을 방문한 중소기업·소상공인을 직접 맞이하며 보증 상담에 참여했다.
사업에 필요한 자금과 금융 이용 과정의 애로사항을 듣고 신용보증이 기업의 경영 안정에 어떤 역할을 하는지 살폈다.
장태환 위원장은 "기업인들이 겪는 어려움을 직접 듣는 것은 민생 지원 정책의 방향을 정하는 중요한 출발점"이라며 "오늘 의왕 지역에서 전해주신 의견을 예산 심의와 의정활동에 충실히 반영하고 필요한 지원이 적기에 이뤄질 수 있도록 경제노동위원회에서도 경기신보와 함께 힘을 모으겠다"고 말했다.
시석중 이사장은 "경기신보는 기업인 한 분 한 분의 상황을 세심하게 살피고 경기도 및 경기도의회와 긴밀히 협력해 의왕 지역을 비롯한 도내 중소기업·소상공인의 경영 안정을 뒷받침하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com