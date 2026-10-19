'2026-2027 수원 방문의 해 숏폼 공모전-수원, 다시보다. 시즌2' 개최

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 19일 수원 관광 숏폼 공모전을 개최했다
- 참가자는 11월 13일까지 1분 이내 영상을 제출한다
- 대상 150만원 등 수상작은 12월 발표하고 홍보에 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026-2027 수원 방문의 해 숏폼 공모전-수원, 다시보다. 시즌2'를 개최한다고 19일 밝혔다.
형식 제한은 없다. 수원의 매력을 감각적으로 담아낸 1분 이내 영상을 제작해 11월 13일까지 참가신청서와 함께 전자우편으로 제출하면 된다.
광고, 패러디(밈), 애니메이션, 인터뷰 등 새로운 시선으로 수원을 담은 다양한 형태의 수원 관광 홍보 숏폼(짧은 영상)을 만들면 된다.
개인 또는 팀별로 1편까지 응모할 수 있다. 내부심사와 심사위원회 심사, 시민 투표를 거쳐 대상 1편, 최우수상 2편, 우수상 3편, 참가상 30편을 선정한다. 1차 심사를 통과한 작품 가운데 선착순 30편(참가상)에 수원 방문의 해 굿즈(1만 원 상당)를 제공한다.
수상작은 12월 발표할 예정이다. 상금은 대상 150만 원, 최우수상 100만 원, 우수상 50만 원이다.
수상작은 수원시 공식 유튜브 채널, 수원 방문의 해 웹페이지·에스엔에스(SNS) 채널 등에 게시해 수원 방문의 해를 알리는 데 활용한다.
수원시 관계자는 "2026-2027 수원 방문의 해를 맞아 시민과 관광객의 시선으로 수원의 다양한 매력을 새롭게 발굴하는 공모전을 마련했다"며 "매년 방문하고 싶은 수원으로 자리매김할 수 있도록, 수원의 숨은 매력을 담은 숏폼 영상 공모전에 많은 분이 참여하길 바란다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com