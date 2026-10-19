의왕시 '시민정책단' 35명 공모...민선9기 공약 점검·시민 의견 반영

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 19일 민선 9기 공약 점검 시민정책단을 모집했다
- 시민정책단 35명은 공약 목표와 이행 계획 등을 평가한다
- 신청은 26일 오후 6시까지며 최종 결과는 30일 발표한다
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 시민 눈높이에서 민선 9기 공약 사업을 점검하고 향후 4년간의 공약 실천 계획에 실질적인 시민 의견을 반영하기 위해 '시민정책단' 35명을 공개 모집한다고 19일 밝혔다.
신청 자격은 의왕시에 주민등록을 둔 만 18세 이상 시민 중 오는 11월 6일, 12일, 16일 세 차례 열리는 공약 평가 회의에 모두 참석 가능한 사람이다.
시민정책단은 총 5개 분과로 나눠 민선 9기 주요 공약의 목표 수립, 이행 계획의 적정성, 재원 조달 가능성, 시민 체감도 등을 종합적으로 다각 분석하고 평가한다. 시는 제시된 개선 의견을 최종 공약 실천 계획에 적극 수용할 방침이다.
신청 기간은 오는 26일 오후 6시까지다. 참여를 희망하는 시민은 의왕시청 기획예산과를 직접 방문하거나 이메일, 네이버 폼을 통해 접수할 수 있다.
시는 성별·지역별 균형과 연령대별 분포를 고려해 무작위 전산 추첨 방식으로 단원을 최종 선발하며 결과는 오는 10월 30일 시청 홈페이지를 통해 발표한다. 자세한 사항은 의왕시청 고시공고란에서 확인하면 된다.
김성제 의왕시장은 "공약은 30만 시민과의 숭고한 약속인 만큼 계획 수립 단계부터 시민의 목소리를 경청하고 실현 가능성을 정밀 검증하는 것이 필수적"이라며 "시민정책단이 제안하는 다채로운 현장 목소리를 정책에 충실히 담아 시민이 피부로 체감하는 행정을 펼치겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com