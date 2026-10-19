한양대학교구리병원 박선철 교수, 엘스비어 '세계 상위 2% 과학자' 선정

AI 핵심 요약beta
- 한양대구리병원 박선철 교수가 19일 세계 상위 2% 과학자에 선정됐다
- 박 교수는 정신의학 분야 연구자 중 상위 약 1.73% 성과를 기록했다
- 기분장애와 정신질환 진단·분류 연구로 국제 학술 영향력을 인정받았다
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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 한양대학교구리병원 정신건강의학과 박선철 교수가 '2026 세계 상위 2% 과학자(World's Top 2% Scientists)' 명단에 이름을 올렸다.
한양대구리병원은 박 교수가 미국 스탠퍼드대학교 연구진과 글로벌 학술정보 기업 엘스비어(Elsevier)가 발표한 세계 상위 2% 과학자 명단에 선정됐다고 19일 밝혔다.
병원에 따르면 세계 상위 2% 과학자 명단은 국제 학술논문 데이터베이스 스코퍼스(Scopus)를 기반으로 연구자의 인용 영향력 등을 평가해 선정한다.
박 교수는 지난 7일 공개된 명단에서 단일연도 부문에 선정됐다. 2025년 한 해의 인용 영향력을 기준으로 정신의학 분야 전 세계 연구자 9만846명 가운데 1568위를 기록했으며 이는 상위 약 1.73%에 해당하는 성과다.
국제 학술지 'Alpha Psychiatry'도 지난 13일 공지를 통해 박 교수를 포함한 편집위원 26명이 선정됐다고 밝혔다.
박 교수는 기분장애, 네트워크 분석, 정신병리학, 정신질환의 진단 및 분류 등을 중심으로 진료와 연구를 수행하고 있다. 특히 아시아 다국가 공동연구를 통해 우울장애 증상 간 연관성을 분석하는 등 정신질환에 대한 이해를 넓히는 연구를 이어가고 있다.
박 교수는 풀브라이트 장학금 수혜자로 선정된 바 있으며 해양수산부 장관 표창과 경기도지사 표창을 받았다. 이와 함께 대한신경정신의학회 환인정신의학상과 중앙정신의학논문상, 대한생물정신의학회 룬드벡신경과학연구상, 대한정신약물학회 오츠카 신진의학자상, 청년의사 한미수필문학상 등을 수상했다.
asj7376@newspim.com