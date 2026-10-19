남양주시, 제40회 다산정약용문화제 성료…2만 명 방문 기록

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 17일부터 18일까지 다산문화제를 개최했다
- 문화제에는 약 2만 명이 방문해 공연과 체험을 즐겼다
- 강한 비바람으로 18일 행사는 조기 중단되고 공연은 취소됐다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 지난 17일부터 18일까지 정약용유적지와 다산생태공원 일원에서 열린 '제40회 다산정약용문화제'에 약 2만 명의 방문객이 다녀갔다고 19일 밝혔다.
17일 열린 개막행사는 취타대 행렬과 헌다례를 시작으로 창작뮤지컬 '다산, 물 위의 별' 갈라쇼가 이어지며 정약용 선생의 삶과 꿈을 무대에 올려졌다.
개막 선언에서는 휴머노이드 로봇이 최현덕 시장에게 선언문 족자를 전달해 전통과 미래기술의 결합을 상징적으로 보여줬다. 이어 정약용 로봇창작대회 시상식과 수상 어린이들이 함께한 기념 퍼포먼스가 진행됐다.
제40회 기념 패션쇼에는 이상봉 디자이너가 참여해 타악과 한국무용 공연, 가수 조항조의 축하 무대가 이어졌으며 최 시장도 패션쇼 무대에 올라 시민들과 함께 문화제 40주년을 기념했다고 전했다.
문화제 기간에는 전국 각지에서 초등학생과 가족들이 참가한 '정약용 로봇창작대회'가 열렸다. 참가자들은 창의적인 아이디어를 로봇으로 구현해 발표했다. 또한 문예대회와 '도전! 장원급제'에서는 어린이들이 글과 그림, 퀴즈를 통해 정약용의 삶과 실학정신을 접했다.
'정약용 미래공방'에서는 AI·XR 홀로그램, 로봇 조종, AI 로봇과의 오목 대결 등 미래기술 체험이 마련됐다. '정약용 실학체험'에서는 녹로와 유형거, 미니 거중기 등 정약용의 발명품을 직접 만들어보는 프로그램이 운영됐다.
이와 함께 유적지와 생태공원을 연계한 '여유당 헌터스: 다산의 마지막 제자'도 진행됐다. 참가자들은 현장 곳곳의 단서를 찾아 미션을 해결하며 정약용 선생의 생각과 발자취를 따라갔다.
디지털 디톡스 유배체험은 '다산의 유배서재', '디톡스 놀이터', '고요한 유배' 등으로 구성됐다. 참가자들은 디지털 기기에서 벗어나 독서와 사색, 놀이에 집중하는 시간을 보냈다. 시민 참여 헌화·헌다례와 한복·다도 체험, 지역 농산물과 상품을 판매하는 '다산 팜마켓'도 운영됐다.
다만 행사 둘째 날인 18일에는 강한 비와 바람으로 기상 상황이 악화되면서 방문객과 행사 참여자의 안전을 위해 오후 3시 30분 모든 행사가 중단돼 오후 4시 예정됐던 제40회 기념 콘서트도 취소됐다.
최현덕 남양주시장은 "40회를 맞은 이번 문화제는 시대를 앞서 새로운 길을 연 정약용 선생의 도전과 혁신 정신을 오늘의 기술과 문화로 나누는 자리였다"며 "앞으로도 전통에 새로운 시도를 더하고 시민과 함께 정약용의 정신을 이어가는 문화제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com