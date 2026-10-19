양주시, 10일간 '장흥 미술관여행 통합이용권' 한정판매

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 19일 장흥 미술관 여행 운영 계획을 밝혔다
- 행사는 30일부터 11월 8일까지 4곳 미술관에서 열린다
- 통합이용권은 3900원이며 공연과 체험행사도 마련됐다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 오는 30일부터 11월 8일까지 10일간 장흥 지역 주요 미술관 4곳을 연계한 '장흥 미술관 여행'을 운영한다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 경기도와 경기관광공사가 지원하는 '2026년 경기도 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업'의 일환이며 장흥 지역의 문화예술 자원을 하나의 관광 콘텐츠로 연결해 지역 관광을 활성화하기 위해 마련됐다.
이번 '장흥 미술관 여행'에서는 양주시립장욱진미술관, 양주시립민복진미술관, 안상철미술관, 가나아트파크를 하나의 통합이용권으로 관람할 수 있다.
통합이용권은 3900원이며 총 1000매를 한정 판매한다. 오는 10월 19일부터 네이버 스마트스토어와 NOL티켓을 통해 구매할 수 있으며 구매한 이용권은 행사 기간 자유롭게 사용할 수 있다.
행사 기간 각 미술관에서는 전시 관람과 함께 특별 도슨트 해설, 문화공연, 예술체험 등 다양한 프로그램이 운영된다. 양주시립장욱진미술관에서는 '교만은 겸손보다 좋다', 양주시립민복진미술관에서는 '청년 민복진', 안상철미술관에서는 'K-INK: 수묵의 변주', 가나아트파크에서는 'STACK UP' 전시를 선보인다.
특별 문화예술행사는 10월 31일 양주시립장욱진미술관과 양주시립민복진미술관, 가나아트파크 일원에서 열리며 양주시립장욱진미술관과 가나아트파크에서는 마술공연과 버블공연이 교차 운영된다.
이와 함께 피크닉 드로잉 키트, 가을조각 책갈피 만들기, 나만의 에코백 그리기, 그래피티 연 만들기 등 체험 프로그램도 마련된다. 스타 도슨트와 함께하는 특별 해설 프로그램도 진행된다. 회차별 참여 인원은 30명이며 사전 예약을 통해 신청할 수 있다.
11월 7일에는 안상철미술관에서 작은 음악회가 열린다. 관람객들은 미술 작품과 음악을 함께 즐기며 가을의 정취를 만끽할 수 있다.
양주시는 미술관 통합이용권과 버스투어를 결합한 프리미엄 관광상품도 선보일 예정이다. 전용 버스를 활용해 장흥 지역 주요 미술관과 관광자원을 편리하게 둘러볼 수 있도록 구성해 방문객의 이동 편의를 높이고 관광자원 간 연계를 강화한다는 계획이다.
양주시 관계자는 "이번 장흥 미술관 여행은 장흥의 문화예술 자원을 하나의 여행 콘텐츠로 연결했다는 점에서 의미가 있다"며 "많은 시민과 관광객이 장흥을 찾아 가을의 정취 속에서 다양한 예술을 경험하고 지역의 새로운 매력을 발견하길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com