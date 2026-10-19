광명시 '제3회 주민자치박람회' 24일 개최..."헌법 가치 일상서 실현"

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 19일 주민자치박람회를 24일 개최한다고 밝혔다
- 박람회에는 주민자치 사례 전시와 권역별 공론장이 마련된다
- 초등생 헌법 골든벨과 주민자치센터 경연대회도 열린다
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권역별 공론화 테이블 '주민자치 정주행'·초등 '헌법 골든벨' 프로그램 경연
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 각 동의 주민자치 성과를 공유하고 시민 중심의 자치분권 가치를 한층 강화하기 위해 오는 24일 광명시민체육관 잔디광장에서 '제3회 주민자치박람회'를 개최한다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 '헌법친화도시 광명, 주민자치로 실현!'을 주제로 열리는 이번 박람회는 시민들이 직접 지역 현안에 목소리를 내고 마을 의제를 발굴하는 다채로운 참여형 프로그램으로 구성됐다.
주요 프로그램으로는 ▲주민자치 우수사례 전시 및 체험 부스▲권역별 주민자치 공론화 테이블 '주민자치 정주행'▲초등학생 대상 '헌법아, 놀자! 골든벨'▲주민자치센터 프로그램 경연대회인 '주민자치 페스티벌' 등이 펼쳐진다.
특히 권역별 공론화 테이블 '주민자치 정주행'에서는 광명권역의 '민선9기 정책포차', 철산권역의 '우리동네 국회의사당', 하안권역의 '마을의제 발전소', 소하권역의 '우리마을 오아시스' 등 지역 특성에 발맞춘 소통 공간이 운영돼 주민들의 열띤 토론이 이어질 전망이다.
또한 관내 초등학교 4~6학년을 대상으로 한 '헌법아, 놀자! 골든벨'을 개최해 어린이들이 민주주의와 헌법 가치를 재미있게 학습할 기회를 제공하며 참가 신청은 광명시 누리집과 공식 SNS를 통해 접수할 수 있다.
이 외에도 시정 정책 및 마을공동체 홍보 부스, 경기도 아동돌봄 광명센터 플리마켓, 다양한 공연과 평가가 어우러지는 '주민자치 페스티벌'이 마련돼 방문객들에게 활기찬 축제의 장을 선사한다.
시는 박람회에 대한 관심과 참여도를 끌어올리기 위해 오는 22일까지 광명시 공식 SNS 및 블로그에서 온라인 응원 댓글 이벤트를 진행하며 추첨을 통해 100명에게 커피 쿠폰을 지급한다.
박승원 광명시장은 "주민자치는 헌법이 보장하는 민주적 가치를 일상에서 시민들과 함께 구현해 내는 동력"이라며 "모든 시민이 주체적으로 지역사회 결정 과정에 참여하는 실질적 자치분권도시 광명을 완성해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com