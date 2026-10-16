남양주시, 소상공인 특례보증 규모 310억원으로 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 소상공인의 자금난 해소와 민생경제 안정을 위해 소상공인 특례보증 규모를 310억 원으로 확대한다.

남양주시는 제2회 추가경정예산에 출연금 10억 원을 추가 편성하고 100억 원 규모의 특례보증을 추가 공급한다고 16일 밝혔다.

남양주시청 전경. [사진=남양주시]

시에 따르면 이번 추가 출연으로 올해 남양주시의 소상공인 특례보증 누적 출연금은 31억 원, 총 보증 규모는 310억 원으로 늘어난다. 이는 경기도 31개 시·군 가운데 화성시에 이어 두 번째로 큰 규모다.

소상공인 특례보증은 담보력이 부족해 금융기관 대출에 어려움을 겪는 소상공인이 경기신용보증재단의 보증을 통해 사업 운영자금을 대출받을 수 있도록 지원하는 제도다. 업체당 최대 5000만 원까지 사업 운영자금 대출을 받을 수 있다.

시는 경기침체와 고금리, 내수 부진 등으로 어려움을 겪는 소상공인의 자금 조달 부담을 줄이고 경영 안정과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

특히 지난 7월 경기신용보증재단 본점이 남양주시 다산동으로 이전한 데 이어 특례보증 지원도 확대하면서 지역 소상공인을 위한 금융지원 기반을 강화할 방침이다.

이와 함께 시는 소상공인의 대출이자 부담을 낮추기 위해 특례보증 이차보전 지원 예산 1억 원도 추가 편성했다고 밝혔다.

최현덕 남양주시장은 "소상공인은 지역경제를 지탱하는 중요한 버팀목"이라며 "이번 특례보증 확대가 자금난을 겪는 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 소상공인의 경영 안정과 지역경제 활성화를 위해 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

특례보증 지원 관련 자세한 사항은 남양주시 누리집과 경기신용보증재단에서 확인할 수 있다.

asj7376@newspim.com