장정순 용인시의회 의장, 용인특례시-진주시 자매결연 협약식 참석

AI 핵심 요약beta
- 장정순 의장은 16일 용인·진주 자매결연식에 참석했다
- 용인과 진주는 문화·관광·경제·농업 교류를 확대하기로 했다
- 용인시민은 진주 주요 관광시설 관람료 50%를 감면받는다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 장정순 용인특례시의회 의장이 용인특례시와 진주시의 자매결연 협약식에 참석해 양 도시 간 실질적인 교류와 협력을 강조했다.
장 의장은 16일 경남 진주시청 시민홀에서 이상일 용인특례시장, 조규일 진주시장, 박미경 진주시의회 의장, 양 시 관계자 등과 함께 열린 협약식에 참석했다.
이번 협약에 따라 용인특례시와 진주시는 주민 복지와 편익 증진을 위한 협력관계를 구축하고 문화·관광, 경제, 농업, 행정 등 다양한 분야에서 교류를 확대하기로 했다.
양 도시는 문화단체 교류를 넓히고 관광자원을 공동 홍보하는 한편 지역축제와 박람회에 상호 참여하고 지원할 계획이다.
농·특산물과 공산품 등 지역 생산품의 구매 및 홍보를 통해 판로를 확대하고 행정정보와 우수 정책도 공유하기로 했다. 구체적인 협력사업은 향후 실무 협의를 거쳐 추진할 예정이다.
용인특례시민은 협약에 따라 진주성, 진양호동물원, 진주유등전시관 등 진주시 주요 관광·문화시설을 이용할 때 관람료의 50%를 감면받을 수 있다.
장정순 의장은 "용인과 진주는 첨단산업과 기업가정신, 역사와 문화 등 서로 나누고 배울 수 있는 강점을 가진 도시"라며 "오늘 협약이 행정기관 간 약속에 머물지 않고 시민과 기업, 문화예술단체가 활발히 오가며 실질적인 성과를 만드는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.
이어 "용인특례시의회도 진주시의회와 긴밀히 소통하며 다양한 분야의 교류가 시민이 체감하는 혜택으로 이어지도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
seraro@newspim.com