안산시, 신안산선 한양대역 보행환경 개선 현장설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 15일 신안산선 한양대역 보행환경 설명회를 열었다
- 주민들은 무단횡단 위험과 긴 우회 동선 개선을 논의했다
- 시는 육교·지하보도 검토와 주민 의견 수렴을 추진한다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 신안산선 한양대역(가칭) 이용 주민들의 보행 접근성을 높이고 안전한 통행 환경을 조성하기 위해 주민들과 현장 소통에 나섰다.
안산시는 지난 15일 신안산선 한양대역 공사 현장 및 주변 일원에서 안산시 관계자와 안산시의회 한명훈 의장, 푸르지오 6·7·9차 아파트 주민대표 등 30여 명이 참석한 가운데 보행환경 개선을 위한 현장설명회를 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 설명회는 한양대역 개통 시 푸르지오 6·7·9차 방면에서 역으로 이동하는 주민들의 무단횡단 위험과 긴 우회 동선 등 보행 불편을 사전에 예방하고 실효성 있는 대안을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 안산시는 그동안 추진해 온 추가 출입구 설치 타당성 조사 결과와 함께 육교, 지하보도 등 대체 보행 연결시설에 대한 면밀한 검토 내용을 설명했다. 참석자들은 역사 내부와 주변 보행 동선을 직접 현장 점검하며 대안별 시공 여건과 장단점을 확인했다.
시는 한양대역 접근성을 끌어올리기 위해 추가 출입구 설치 방안을 지속 검토해왔으나 철도시설 구조상의 제약이 크다는 점을 고려해 현재는 육교나 지하보도 등 입체적 보행 연결시설 확충을 중심으로 개선책을 모색하고 있다.
시는 향후 보행 안전성, 이동 편의성, 사업비, 시공 가능성 등을 다각도로 종합 검토해 최종 개선안을 확정할 방침이다.
아울러 전체 주민과의 소통을 확대하기 위해 푸르지오 6·7·9차 및 인근 이용 주민들을 대상으로 별도의 주민설명회를 개최하고, 온·오프라인 설문조사를 병행해 주민 의견을 널리 수렴할 계획이다.
이민근 안산시장은 "시민들의 의견을 충실히 반영해 안전하고 편리한 보행환경 개선안을 조속히 도출하겠다"며 "최종 방안이 확정되면 예산 확보, 기본 및 실시설계, 인허가 등 후속 절차를 차질 없이 이행해 개통 후 이용에 불편함이 없도록 만전을 기하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com