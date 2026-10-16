양주시 '광적상권 플러팅 주간' 운영…최대 2만원 환급

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 16일 30일부터 11월 8일까지 환급행사를 운영한다고 밝혔다
- 양주사랑카드 결제액 20%를 환급하며 1인당 최대 2만원을 지원한다
- 드론봇 페스티벌 방문객을 인근 상권으로 유도해 매출 증대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 오는 30일부터 11월 8일까지 광적면 가래비중앙로상점가에서 양주사랑카드 결제액의 20%를 환급하는 '광적상권 플러팅 주간'을 운영한다고 16일 밝혔다.
양주시에 따르면 행사 기간 양주사랑카드로 결제하면 개인별 결제액 10만 원까지 20%를 환급받을 수 있다. 1인당 최대 환급액은 2만 원이다.
시는 이번 환급 혜택은 가래비중앙로상점가 내 양주사랑카드 가맹점과 오는 30일부터 11월 1일까지 광적면 가납리비행장에서 열리는 '2026 경기·양주·지작사 드론봇 페스티벌' 행사장 내 결제에 적용된다.
양주시는 이번 사업을 통해 드론봇 페스티벌 방문객의 소비를 인근 상권으로 유도해 골목상권 매출을 높이고 지역경제에 활력을 불어을 계획이다. 양주시는 양주·회천·남면 등 권역별로 플러팅 주간을 운영하며 지역 상권 활성화를 위한 지원을 이어가고 있다.
정덕영 양주시장은 "광적상권 플러팅 주간은 골목 경제의 어려움을 시민과 함께 해결해 나가기 위해 기획한 시민 참여형 프로젝트"라며 "앞으로도 골목상권 특성에 맞는 지원을 통해 지역경제 활성화를 도모하겠다"고 전했다.
asj7376@newspim.com