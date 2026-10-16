경기도 '누구나 누리는 모두의 AI, 도서관에서 함께' 비전 선포

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 15일 도서관 AI 배움터 출범식을 열었다
- 전담 멘토단이 12월까지 65개 도서관서 교육했다
- 계층별 맞춤형 AI 교육으로 디지털 격차 해소에 나섰다
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AI 전문 멘토단, 도내 20개 시·군 65개 도서관 순회 교육
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 도민의 생활 밀착형 공간인 공공도서관을 인공지능(AI) 교육 거점으로 활용해 디지털 격차 해소에 적극 나선다.
경기도는 지난 15일 경기도서관에서 '도서관 AI 배움터' 출범식을 열고 '누구나 누리는 모두의 AI, 도서관에서 함께 합니다'라는 미래 비전을 정식 선포했다고 16일 밝혔다.
'도서관 AI 배움터'는 도민의 접근성이 높은 공공도서관과 경기도의 '경기 AI디지털배움터' 사업을 긴밀히 연계한 민생 프로젝트다. AI 전문 강사로 구성된 전담 멘토단이 오는 12월까지 도내 20개 시·군, 65개 공공도서관을 직접 순회하며 도민 맞춤형 AI 교육 프로그램을 펼친다.
교육 내용은 어린이, 청소년, 일반 시민, 어르신 등 계층별·수준별 맞춤형으로 체계화됐다. 최근 주목받는 생성형 AI 활용법을 비롯해 일상생활에서 실질적으로 도움이 되는 다양한 디지털 기술을 체험 중심으로 쉽게 배울 수 있도록 설계됐다. 상세 일정과 신청 방법은 시·군별 공공도서관을 통해 안내된다.
윤명희 경기도서관장은 "도민들이 집 근처 가까운 도서관에서 AI를 자유롭게 배우고 활용할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "도민의 삶 속에서 '모두의 AI' 가치를 실현하고 디지털 포용을 이루어내는 중심 기관으로서 도서관의 역할을 끊임없이 확장해 나갈 것"이라고 전했다.
경기도가 추진 중인 '경기 AI디지털배움터'는 디지털 전환 가속화에 어려움을 겪는 도민들을 돕기 위한 역량 강화 교육 사업으로 올해 취약계층, 청년, 중장년, 소상공인 등 약 15만 명을 대상으로 맞춤형 디지털·AI 교육을 제공하고 있다.
1141world@newspim.com