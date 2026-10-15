광명시, '2026 공약이행평가단' 출범...주민배심원 35명 위촉

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 15일 공약이행평가단을 구성하고 주민배심원 35명을 위촉했다
- 평가단은 민선 9기 109개 공약과 조정안 19건을 심의한다
- 평가단은 29일과 다음 달 12일 회의를 거쳐 권고안을 확정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 민선 9기 공약의 추진 상황을 시민 눈높이에서 검증하고 이행력을 높이기 위해 '2026년 광명시 공약이행평가단'을 구성하고 본격적인 운영에 나섰다.
광명시는 15일 시청 대회의실에서 공약이행평가단 1차 회의를 개최하고 주민배심원 35명에게 위촉장을 수여했다고 밝혔다.
시에 따르면 공약이행평가단 주민배심원제는 무작위 추첨으로 선출된 시민들이 시의 공약 사업 추진 상황에 대한 설명을 듣고 토론과 투표를 거쳐 공약 수정 및 이행 방향에 대한 권고안을 정하는 민주적 의사결정 제도다. '광명시 공약 실천 조례'에 따라 설치·운영된다.
이번 평가단은 민선 9기 109개 공약 전반을 살펴보고 사업 여건 변화 등에 따라 제출된 공약 통합·분리 및 명칭 변경 등 총 19건의 조정안에 대해 적정성을 심의하게 된다.
평가단은 오는 29일 2차 회의에서 사업 담당 부서의 설명을 듣고 심층 질의응답 및 토론을 진행한다. 이어 다음 달 12일 3차 회의에서 분임별 최종 토의를 거쳐 공약 조정안에 대한 표결을 진행하고 시에 전달할 권고안을 확정할 예정이다.
시는 평가단의 권고안을 종합 검토해 오는 11월 중 민선 9기 공약실천계획을 최종 확정하고 매년 하반기 공약이행평가단을 정례 운영해 점검을 이어갈 방침이다.
한편 배심원단은 18세 이상 광명시민을 대상으로 지역·성별·연령별 인구 비례를 적용해 자동응답시스템(ARS) 전화 모집 방식으로 선발됐다. 남성 18명, 여성 17명 등 총 35명으로 20대부터 80대까지 다채로운 연령층이 참여하며 공정성을 위해 공약평가 전문기관인 (사)한국매니페스토실천본부가 운영을 맡는다.
박승원 광명시장은 "공약은 시정의 방향을 제시하는 시민과의 소중한 약속"이라며 "주민배심원단과 함께 공약을 꼼꼼하게 점검하고 이행해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 차근차근 만들어 가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com