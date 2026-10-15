평택시, '평택청년 취업성공 지원사업' 참여자 모집…오는 27일까지

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 15일 청년 취업성공 지원사업 3기 참여자를 모집했다.
- 평택 거주·활동 만 19~39세 구직 청년 10명을 선발했다.
- 교육은 자기소개서·면접 특강과 1대1 취업 컨설팅으로 진행했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 지역 청년들의 취업 경쟁력 강화를 위해 '2026년 평택청년 취업성공 지원사업' 3기 참여자를 오는 27일까지 모집한다고 15일 밝혔다.
모집대상은 평택시에 거주하거나 지역 내에서 활동 중인 만 19세부터 39세까지의 구직 청년으로 총 10명을 선발한다. 선정 결과는 오는 28일 개별 통보되며 교육은 오는 11월 2일부터 8일까지 진행된다.
교육은 1회차 11월 2일 평택시청년지원센터 '청년쉼,표'에서 진행되며 자기소개서 작성 특강과 개별 첨삭 지도가 이뤄진다. 이어 2회차 교육은 11월 5일 면접 특강과 실전 모의면접으로 운영돼 면접 대응 능력을 높일 수 있도록 지원한다.
또한 11월 6일부터 8일까지 진행되는 3회차 프로그램에서는 참여자별 2시간씩 온라인 화상회의 플랫폼(ZOOM)을 활용한 1대1 맞춤형 취업 컨설팅이 제공된다. 참가 신청은 모집 포스터 내 QR코드를 통해 가능하다.
시 관계자는 "청년들이 변화하는 채용 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 실질적인 취업 지원 프로그램을 마련했다"며 "구직에 어려움을 겪고 있는 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.
krg0404@newspim.com